“L’arresto di oggi non mette fine al modello Riace“. Parla così il vicesindaco della cittadina Giuseppe Gervasi, a Effetto Giorno su Radio 24, dopo l’arresto per Domenico Lucano, sindaco di Riace, accusato tra le altre cose di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Non me lo aspettavo. È un duro colpo per Riace e per l’idea di accoglienza rivoluzionaria che abbiamo portato avanti”, dice il vice a Radio 24, che spiega: ”Penso che l’arresto di oggi possa essere l’inizio di un nuovo percorso sempre di politiche che mettono al centro le persone che hanno bisogno di aiuto. Io sono stato e sono vicino a Mimmo Lucano per motivi non politici ma umani”. Nel merito della vicenda Gervasi continua a Radio 24: “A noi non ha mai detto nulla. Le leggi si posso condividere o meno, ma la legge, se c’è, va rispettata. Se sono stati commessi errori, è giusto che ci sia una responsabilità da accertare”. E conclude: “Riace resta una terra di accoglienza“