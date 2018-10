Renzo Piano, ospite domenica 30 settembre negli studi di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, ha parlato del crollo viadotto Morandi e della ricostruzione del nuovo ponte: “È una cosa terribile, spaventosa. Nel momento in cui crollano i ponti e si alzano i muri è un momento terribile per il Paese. Quello di Genova non è un ponte, ma è il ponte di Genova. Il nuovo ponte deve potersi costruire rapidamente, deve essere facile mantenerlo, deve durare 1000 anni, anzi 2000, sempre, non può crollare un ponte”.