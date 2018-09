Lo scenario è quello di una devastazione profonda. Fatto di case divelte, auto sommerse dal fango. Ma quello che è drammatico è il numero delle vittime, destinato a salire nelle prossime ore. Sono almeno 832 i morti finora accertati in Indonesia, dove l’isola di Sulawesi è stata distrutta da un violento terremoto di magnitudo 7,5 seguito da un violento tsunami. ma i morti potrebbero essere migliaia. Centinaia ancora i dispersi, mentre a due giorni dal sisma sono ancora tra le 100 e le 200 le persone intrappolate tra le macerie di un complesso residenziale a Palu. È proprio questa città da 350mila abitanti quella che è stata colpita più duramente: tante delle vittime sono state travolte dall’onda anomala di due-tre metri mentre stavano partecipando a una festa sulla spiaggia. E da allora non sono ancora state ritrovate.

All’alba di sabato mattina i soccorritori si sono trovati davanti alla costa devastata dallo tsunami, con onde alte tre metri, provocato dal sisma che ha travolto due città e diverse strutture. Sempre a Palu centinaia di detenuti sono scappati da una prigione, dopo le forti scosse che hanno provocato il crollo della struttura. Nel carcere c’erano oltre 560 persone, e almeno la metà sono scappate. Difficili le operazioni di salvataggio: i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere ampie aree costiere più a nord fino alla città di Donggala, a 27 chilometri dall’epicentro. Immagini televisive dall’alto mostrano anche in quella zona devastazioni massicce e terreni allagati.

Le immagini del disastro mostrano cadaveri stesi a terra vicino alla costa, molti parzialmente coperti. Gli ospedali faticano ad accogliere tutti i feriti, molti vengono soccorsi all’aria aperta. E molti sopravvissuti aiutano a raccogliere i resti di chi è morto. Lo tsunami ha seguito un forte terremoto, che ha fatto crollare edifici e spinto gli abitanti alla fuga in luoghi sopraelevati. Dopo che un allarme tsunami è stato emesso e poi revocato, un muro d’acqua si è schiantato sulla città, dove ci sono state diffuse interruzioni dell’energia elettrica.

Drammatiche riprese dal tetto di un parcheggio sopraelevato a Palu, a circa 80 chilometri dall’epicentro del sisma, hanno mostrato edifici che crollavano sotto l’impatto delle onde, che entravano poi in una grande moschea. La scossa di magnitudo 7.7 è stata più potente di quelle che hanno colpito ad agosto le isole indonesiane di Lombok a luglio e agosto, uccidendo centinaia di persone.

Il presidente Joko Widodo ha annunciato la mobilitazione dell’esercito nella regione colpita, per contribuire a soccorrere le vittime e recuperare i cadaveri. Si hanno pochissime notizie sulla situazione a Donggala, a nord di Palu, dove almeno una persona è morta: “Non abbiamo notizie da lì, è estremamente preoccupante. Vi vivono oltre 300mila persone, questa è già una tragedia, ma potrebbe peggiorare molto”. Mentre le strade sono danneggiate, l’aeroporto principale di Palu è stato chiuso e secondo le previsioni non riaprirà prima di 24 ore, complicando gli aiuti.

La scossa iniziale si è verificata quando stavano per iniziare le preghiere della sera, nel più grande Paese a maggioranza musulmana del mondo, nel giorno della settimana in cui le moschee sono solitamente più piene. L’Indonesia si trova sulla ‘Cintura di fuoco’, zona dove terremoti ed eruzioni vulcaniche sono particolarmente frequenti. Nel dicembre del 2004 un devastante terremoto e maremoto colpirono la costa di Sumatra, e lo tsunami uccise 220mila persone di cui 168mila in Indonesia.