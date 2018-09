“Fate in fretta perché abbiamo finito la pazienza”. È questo il messaggio che gli attivisti No Tav hanno lanciato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, oggi in visita a Torino. Fuori dal museo dell’automobile, un gruppo di No Tav si è dato appuntamento, ma non è stato fatto entrare. All’interno, Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, storico comune No Tav, ha chiesto al ministro un incontro urgente mostrando le preoccupazioni del movimento: “Mentre il governo ha dichiarato di aver sospeso le attività del cantiere, soggetti come Tilt e Rfi stanno procedendo da un punto di vista amministrativo con la predisposizione dei lavori”.