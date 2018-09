“La delibera sui vitalizi va nella direzione di ridurre le asimmetrie nel trattamento fra i parlamentari e gli altri cittadini. Ma ci sono anche altre cose da fare: se passasse all’INPS la gestione dei vitalizi sarebbe anche un’operazione di trasparenza”. A rivendicarlo è stato il presidente dell’Inps Tito Boeri, dopo l’audizione in Consiglio di presidenza del Senato. “Il taglio dei vitalizi anche per gli ex senatori è ormai vicinissimo. Certezze sulle tempistiche dalla presidente Casellati? Entro due Consigli di presidenza porteremo a casa il risultato”, ha rivendicato invece il M5s, attraverso le parole del senatore Gianluca Castaldi.