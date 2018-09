“Non ritengo, e quindi il governo non ritiene, che una candidatura così come è formulata così e con questi presupposti possa avere ulteriore corso. Ho già comunicato al Coni, che domani dovrà andare a Losanna a depositare una sorta di pre-dossier, che questo tipo di proposta non ha il sostegno del governo e come tale è morta qui”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, parlando della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 durante un’audizione al Senato.