“Il disegno di legge anticorruzione è in arrivo e conterrà norme aspettate per anni e non fatte perché la politica aveva paura di farle. Dentro ci sono tutte le nostre grandi battaglie, dal daspo per i corrotti all’agente sotto copertura. Toglieremo le mani dalla marmellata a tanti furbi coperti da altri governi”. Lo ha annunciato il ministro per il Lavoro Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto Quoitidiano a Marina di Pietrasanta anticipando uno dei primi atti del Governo alla piena ripresa delle attività istituzionali, già dalla settimana entrante.