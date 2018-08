Graziano Del Rio durante l’audizione del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alle Commissioni VIII di Aula e Senato: “Ci aspettavamo un avanzamento nella scoperta delle verità dei fatti. Qualcosa studiata, per i genovesi. Una serie di proposte o magari una legge speciale oppure un decreto per non far pagare i mutui delle case danneggiate. O investimenti per il porto. O un’idea su chi ricostruirà il ponte e la gronda. Ci aspettavamo di conoscere verità e responsabilità, capire se sarà rinnovata la concessione, proposte per l’economia del territorio e delle famiglie. Non abbiamo sentito nulla. Non si è capito quali siano le prospettive future. Unica cosa positiva: è stata corretta una menzogna: il PD non ha prolungato la concessione ad Autostrade per l’Italia. Era una bugia ed è bene sia stata sconfessata pubblicamente”.