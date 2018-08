“Tragedie come questa sono inaccettabili in una società moderna e non devono accadere, faremo di tutto per evitare che si verifichino ancora. Per questo disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia: non possiamo attendere i tempi della giustizia penale, abbiamo l’obbligo di far viaggiare in sicurezza”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri in prefettura, a Genova.