È stata ritrovata Anna Fasol, la ragioniera 59enne di Cittadella che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 30 luglio scorso. La donna come riferisce Corriere del Veneto è stata ritrovata a Roma in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana. Alle autorità ha riferito che si era allontanata volontariamente. La donna è in buone condizioni generali di salute.

Rintracciata il pomeriggio di domenica 12 agosto, Fasol ha subito confermato agli inquirenti la propria identità mostrando i documenti di riconoscimento e ha poi chiesto di essere riaccompagnata dai propri familiari: il marito e la figlia Marialaura Simonetto, medaglia d’oro di nuoto nella staffetta ai Giochi del Mediterraneo del 2009 e argento agli Europei 2008 nella staffetta con Federica Pellegrini.

La denuncia della scomparsa era stata fatta il 30 luglio, quel giorno la donna aveva in agenda un appuntamento di lavoro con il proprio datore di lavoro per ragioni di contabilità aziendale di cui la ragioniera era a conoscenza avendo accesso ai conti bancari. La donna quel giorno aveva litigato poche ore prima per poi riappacificarsi, tanto da pranzare insieme, e subito dopo aveva preso la propria macchina, una Mercedes Classe A, per recarsi all’appuntamento, ma non si è mai presentata.

Il titolare dell’azienda aveva allora avvisato il marito della donna che preoccupato aveva cominciato a cercarla. Aveva così ritrovato la sua auto nella stazione di Cittadella mentre il telefono risultava irraggiungibile. Le indagini, coordinate da Giorgio Falcone, erano partite dal giorno della scomparsa e si erano mosse in tutte le direzioni. Negli ultimi giorni le ricerche si erano concentrate a Roma a seguito di due segnalazioni: una nelle vicinanze dell’aeroporto di Ciampino e la seconda nei pressi della facoltà di Ingegneria dell’università.