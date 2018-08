Un incendio ha colpito Selinunte e si è propagato all’interno del parco archeologico. I visitatori sono stati fatti allontanare e il parco è stato chiuso. Sono entrati in azione due canadair e un elicottero e dopo diverse ore le fiamme sono state spente. Come ha sostenuto il portavoce del parco, fortunatamente non ci sono stati danni ai templi e alle architetture greche, nonostante più di venti ettari di terreno siano stati distrutti.

Video Facebook/Giovanni Miceli