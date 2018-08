Erano nascoste tra il latte in polvere per bambini. Lo stratagemma, con l’operazione ‘Magic Children‘, è stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, con il personale dell’Agenzia delle Dogane, che hanno sequestrato nell’aeroporto di Fiumicino, oltre 12 mila pasticche di ecstasy per un peso superiore ai 6 kg. Sono state trovato all’interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere per neonati. La sostanza, che immessa sul mercato clandestino avrebbe fruttato illeciti ricavi per oltre 500mila euro, era nascosta all’interno di un bagaglio custodito nell’apposito magazzino e in attesa che la proprietaria ne richiedesse la “legittima” restituzione. Grazie al dispositivo di controllo attuato dalle Fiamme Gialle del gruppo di Fiumicino, il prezioso carico e’ stato intercettato e sequestrato. Nascoste tra vestitini, giocattoli e prodotti per l’infanzia, c’erano anche 5 confezioni di latte in polvere che, perfettamente sigillate ed intatte, risultavano pesare oltre 1 kg ciascuna rispetto al peso di 500 grammi indicato sulla confezione