La vittima è ricoverata sotto choc in ospedale dopo le violenze subite nella tarda serata del 18 luglio: i soccorsi scattati dopo che i vicini hanno udito le grida della donna cinese. I carabinieri hanno fermato il sospetto in zona Forlanini a Milano: è un pregiudicato che aveva il permesso di uscire solo di giorno

Legata, imbavagliata e stuprata per ore da un uomo, arrestato a distanza di ventiquattr’ore a Milano. Si tratta di un romeno di 34 anni, pregiudicato, in detenzione domiciliare con il permesso di uscire per lavorare durante il giorno.

La vittima è una barista cinese di Piacenza, ora ricoverata sotto choc in ospedale. Secondo il suo racconto fornito ai carabinieri, l’uomo si sarebbe presentato nel locale la sera del 18 luglio poco prima della chiusura, mentre la vittima era da sola, e dopo averla immobilizzata avrebbe abusato di lei.

Le grida sono state udite dai vicini che hanno chiamato i soccorsi. Gli investigatori, coordinati dal pm Emilio Pisante, hanno individuato e fermato il presunto responsabile in zona Forlanini, a Milano. L’uomo era in fuga a piedi. Si tratta di un pregiudicato che stava scontando una condanna per altri reati, in detenzione domiciliare con permesso di uscire per lavorare durante il giorno, non di notte.