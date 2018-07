Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez in occasione dell’evento Liguria d’Autore a Montemarcello (La Spezia), è tornato su uno dei temi che ha maggiormente scaldato la campagna elettorale, il caos rimborsi, che ha tenuto sulle spine il Movimento 5 stelle per settimane: “Non mi sono dimenticato, anzi ho già dato mandato agli avvocati di far partire la causa per danno di immagine nei confronti di quelle persone che hanno photoshoppato le rendicontazioni”