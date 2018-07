Non è affatto piaciuto ai passeggeri del volo Ryanair da Dublino a Zara il modo in cui la compagnia low cost irlandese li ha trattati dopo che sono stati costretti – nella giornata di sabato – ad un atterraggio non previsto in Germania per un calo di pressione in cabina e che oltre 33 persone hanno dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale. Nelle interviste rilasciate dopo la brutta avventura ai media tedeschi ed irlandesi hanno espresso la loro rabbia nei confronti di Ryanair.

Minerva Galvan Domenech, spagnola, ha detto allo Spiegel online che “i passeggeri, alcuni dei quali sanguinanti dalle orecchie, dalla bocca o dal naso, hanno dovuto aspettare 45 minuti prima di poter lasciare l’aereo”. “Molti hanno dovuto passare la notte all’aeroporto”, ha aggiunto. Ryanair, da parte sua, ha detto che i passeggeri hanno ricevuto dei buoni di ristoro, ma ha ammesso c’è stata “una penuria di alloggi disponibili”.

La scorsa settimana, i piloti Ryanair in Irlanda – la compagnia ha una lunga storia di malcontento per servizio scadente e trattamento non adeguato per lo staff – hanno fatto un primo sciopero al quale ne seguiranno altri due il 20 e il 24 luglio.