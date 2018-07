Denunciati per tentata frode in commercio e per violazione delle norme sulla conservazione degli alimenti l'amministratore di un deposito all'ingrosso a e il responsabile di un supermercato

Surgelati scaduti, etichette contraffatte e bottiglie d’acqua sotto il sole.È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nas di Taranto e Bologna. Sono 3mila e 600 le bottiglie sequestrate in supermercato bolognese, per un valore complessivo di 1.300 euro, nel corso di un’attività di vigilanza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla contraffazione degli alimenti e delle bevande. Il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato all’autorità giudiziaria aver tenuto in cattivo stato di conservazione le bottiglie, stoccate nel piazzale del magazzino ed esposti ai raggi diretti del sole. La plastica, se lasciata al caldo, rilascia sostanze nocive per la salute.

A Taranto, invece, sono state sequestrate 16 tonnellate di alimenti congelati o surgelati: superata la data di scadenza – anche di anni in alcuni casi – ne era stata contraffatta l’etichetta. Denunciato per tentata frode in commercio l’amministratore di un deposito all’ingrosso. Oltre alla merce surgelata e congelata, i Nas hanno scoperto diverse violazioni della normativa sulla conservazione degli alimenti, che erano custoditi in locali non autorizzati e con carenze igienico sanitarie.

Foto di archivio