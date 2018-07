Quattro dei 12 ragazzini che sono erano intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia insieme al loro allenatore sono stati salvati e si trovano all’aria aperta. La notizia è stata confermata ufficialmente, scrivono i media internazionali. Secondo le fonti del sito web Khaosod English, i quattro sono usciti camminando autonomamente per andare nell’ospedale da campo. “Stanno facendo dei controlli” ha detto Tossathep Boonthong, capo del dipartimento della salute di Chiang Rai. “Hanno raggiunto la camera tre e usciranno a breve dal complesso di grotte” ha detto il portavoce del ministero della Difesa del Paese, il generale Kongcheep Tantrawanit. “Potranno uscire a piedi”, ha aggiunto. La camera tre è il luogo dove, all’interno dei cunicoli, i soccorritori hanno allestito la base per assistere il gruppo di 13 giovani rimasto intrappolato nelle grotte allagate. Il primo ragazzino è uscito alle 17.40 locali, il secondo alle 17.50. “Sono al sicuro e stanno abbastanza bene” ha riferito un capo della polizia locale all’inviato della tv britannica Itv. Elicotteri e 13 ambulanze sono pronti a soccorrere i giovani calciatori.

Si tratta del primo salvataggio di una lunga serie. Le operazioni per salvare i giovani calciatori sono partite in nottata. Operazioni assai complicate: due sub scorteranno i ragazzini, uno per volta, per aiutarli a tornare in superficie. Secondo le prime stime ci vorranno 11 ore a testa e i primi usciranno intorno alle 21 locali (16 in Italia). Stando a quanto comunicato dai soccorritori, quindi, il primo salvataggio arriverà con un po’ di anticipo rispetto a quanto preventivato. I 13 ragazzini intrappolati dal 23 giugno nella grotta saranno tenuti in isolamento anche tra di loro e senza vedere le famiglie per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. Lo riportano le tv thailandesi. Un intero piano dell’ospedale Prachanukroh di Chiang Rai è stato riservato per il gruppo. L’area è stata interdetta ai media.

L’ANNUNCIO DEL VIA ALLE OPERAZIONI – “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida” ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti. Il recupero ha avuto inizio alle 10 locali, le 5 in Italia. “Non c’è altro giorno in cui siamo più pronti di oggi”, ha aggiunto. “Altrimenti perderemo l’opportunità”. Da alcuni giorni si stava studiando il modo e i tempi di intervento. Il piano ha subito un’accelerazione a causa delle forti e sostenute piogge che potrebbero far salire l’acqua sul livello in cui siedono i bambini, riducendo l’area a meno di 10 metri quadrati. I ragazzi intrappolati hanno tra gli 11 e i 16 anni e il loro allenatore 25.

Secondo le prime indiscrezioni riportate dal Bangkok Post, i ragazzi saranno divisi in un primo gruppo di quattro persone, seguiti da tre gruppi di tre. Poi verranno portati fuori comunque uno alla volta. L’allenatore della squadra di giovani calciatori sarà l’ultimo a uscire. Già nei giorni scorsi, i responsabili dei soccorsi avevano fatto capire che il recupero avrebbe dato precedenza ai ragazzi più pronti fisicamente e mentalmente. L’allenatore era stato segnalato come il più debole, anche perché per giorni aveva rinunciato alla sua parte di cibo, lasciandola ai suoi ragazzi.