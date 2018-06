“I porti non li chiuderei, servono cuore e testa”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita a sorpresa nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di chiudere i porti alle ong che salvano migranti nel Mediterraneo. Una linea che ha trovato la sua prima realizzazione nella vicenda dell’Aquarius e che è stata sposata anche dall’Europa durante il vertice sui migranti che si è concluso ieri. Fico specifica infatti come sia necessario puntualizzare “quando si parla di ong“, che “sono state fondamentali nel salvare vite umane”. “Bisogna farlo chiaramente – ha detto – facendo nomi e cognomi, anche dei loro finanziatori, altrimenti non si fa una buona informazione. C’era un’inchiesta a Palermo che è stata archiviata, c’è un’inchiesta a Catania ormai da un anno che pare non cavi un ragno dal buco”. Entrando nel merito delle ong che hanno operato a Pozzallo ha poi definito il loro “un lavoro straordinario. Me lo hanno confermato il questore di Ragusa, la prefettura e il sindaco di Pozzallo”. Poi ha insistito sulla solidarietà a livello europeo per dare forma all’accoglienza, che deve essere condivisa. Ma anche sulla responsabilità dell’Italia. “L’Europa tutta insieme che deve farsi carico dei flussi migratori. E l’Italia che è un paese che si trova al confine col Mediterraneo non può tirarsi indietro ed è qui che vanno aiutate le persone”. “Come terza carica dello Stato – ha aggiunto – dico che bisogna essere solidale con chi emigra, che sono storie drammatiche che toccano il cuore. Tocca all’Europa farsi carico di quest’emergenza, non solo all’Italia, e bisogna tirare fuori gli estremismi perché la solidarietà si fa insieme. Se questo è un approdo, deve essere un approdo europeo“.

“Io i porti non li chiuderei”. Così il presidente della #Camera dei #Deputati @Roberto_Fico, all’uscita dell’hotspot di #Pozzallo. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato anche i migranti della nave #Maersk. @TgrSicilia pic.twitter.com/th15yBMILG — Lucia Basso (@luciabasso2) June 30, 2018

E dopo Aquarius e Lifeline, il divieto di attracco ieri è diventato per la prima volta un atto formale disposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli nei confronti della spagnola Open Arms, “in ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico“. Salvini scrive che questa mattina l’imbarcazione “si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo. Questa nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono”.