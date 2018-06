“Al presidente dell’Inps chiedo sempre molta prudenza nel calcolare i conti altrui. Fossi in lui e in alcuni politici avrei molta prudenza nell’andare a toccare le pensioni d’oro. Toccare le regole in gioco è molto preoccupante. Evitiamo il conto contributivo“. Queste le parole dell’economista Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, in materia di pensioni, presente al Mico di Milano per il Festival del Lavoro.