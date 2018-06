Perquisizione dei carabinieri nel campo rom di strada dell’Aeroporto a Torino: i militari eseguono 14 misure cautelari e 15 denunce a piede libero nell’ambito di un’indagine per roghi tossici, furti e ricettazione. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura del capoluogo piemontese, aveva portato finora a sei fermi per ricettazione e al recupero di una refurtiva per un valore di 200mila euro.

Il blitz coinvolge circa cento carabinieri del Comando provinciale di Torino ed è cominciato all’alba di martedì con le per perquisizioni tra baracche e roulotte. I militari eseguono tre custodie cautelari in carcere, nove obblighi di presentazione alla Pg, due misure del divieto di dimora, e 15 denunce a piede libero nei confronti di altrettanti rom, disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una indagine su reati in materia ambientale ed una serie di delitti contro il patrimonio. I fatti accertati sono compresi tra il luglio 2017 e lo scorso marzo.