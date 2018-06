Il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sta intervenendo in Aula durante il question time del governo. Parlando di migranti, utilizza l’espressione sdoganata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La pacchia per loro deve essere finita”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo interrompe e lo bacchetta: “Usi termini adeguati. Sono persone che migrano, non fanno nessuna pacchia”.