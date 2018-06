“Se Orban non vuole le quote deve essere multato”. Nel giorno del vertice tra il premier Giuseppe Conte e Angel Merkel, il presidente della Camera M5s Roberto Fico si è esposto sul tema migranti. “Dobbiamo ridiscutere il regolamento di Dublino che è fondamentale”, ha detto a margine di un convegno a Napoli. “Ridiscuterlo con la Francia e con la Germania, mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote. Ma chi non vuole le quote allora deve avere le multe. Quindi Orban se non vuole le quote deve essere multato”. Fico si è poi fermato a parlare con alcuni ragazzi immigrati ai quali ha fatto sapere di avere intenzione di recarsi a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La posizione di Roberto Fico è in contrapposizione con quella del vicepremier leghista Matteo Salvini. Che, solo il 5 giugno scorso, “ha detto di voler cambiare l’Europa con Viktor Orban”. Fico dentro il Movimento rappresenta l’anima che più spinge per politiche di “cooperazione, dialogo e accoglienza”.

Una distanza che si fa ancora più chiara se si pensa che sempre Fico si è recato in visita alla baraccopoli di San Ferdinando, dove viveva Soumayla Sacko, il sindacalista assassinato il 2 giugno scorso. E lì è stato ricevuto dal leader sindacalista Aboubakar Soumahoro.