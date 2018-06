Gli emissari di Luca Parnasi si erano presentati nel suo ufficio convinti di riuscire ad addolcirlo, secondo l’accusa. Ma, lo raccontavano loro stessi, se n’erano tornati nella Capitale “come i romani che vanno a Milano nei film”. Perché lui, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune guidato da Beppe Sala, aveva risposto loro: “Qui non funziona così”. Adesso, a ventiquattr’ore dagli arresti che hanno svelato la presunta corruzione attorno alla costruzione dello stadio della Roma, un modus operandi che secondo l’indagine il costruttore voleva “esportare” anche a Milano, Maran parla: “Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie“, scrive su Facebook l’assessore che ha rifiutato “sdegnosamente”, raccontano le intercettazioni, le allusioni all’offerta di un appartamento.



“Ho davvero apprezzato i numerosi messaggi che mi sono arrivati da tante persone che grazie a questa notizia hanno ritrovato o confermato la loro fiducia nella politica – dice Maran – Ci tengo a dire che questa però è e deve essere la normalità. Non solo per me, ma per tutta la Giunta di cui faccio parte, ed è la normalità per la gran parte di coloro che si impegnano nelle istituzioni mossi da passione e voglia di cambiare le cose”. Poi dice di guardare già avanti: “Capirete quindi che anziché di questa vicenda voglia tornare subito a dedicarmi al mio impegno quotidiano di assessore perché c’è una cosa a cui tengo sopra a tutto – aggiunge nel post – Ci si può occupare di cose delicate come l’urbanistica, i cantieri, gli appalti, rimanendo se stessi con i propri valori. Al lavoro”.

Alla “normalità” di Maran plaude anche il neo sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni, ex capogruppo M5s in Regione Lombardia: “Bravo Pierfrancesco Maran, l’interesse dei cittadini è il faro di una seria azione politica“, scrive sui social. “Aspetto con ansia il giorno in cui azioni semplici come la tua siano la normalità – aggiunge l’esponente pentastellato – Solo con l’esempio si può ridare credibilità alla Politica, quella con la ‘P’ maiuscola, indipendentemente dal partito di appartenenza. Grazie e buon lavoro”.