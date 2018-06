Nove persone arrestate con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione. E il tutto sarebbe stato commesso nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma calcio. Accuse mosse dalla procura capitolina e dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. I militari stanno eseguendo gli arresti emessi dal Gip: per 6 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 3 gli arresti domiciliari.

Gli arrestati. Indagato anche capogruppo M5s – Tra i destinatari delle misure dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo ci sono anche il vicepresidente del consiglio regionale, Adriano Palozzi (coordinatore Forza Italia nella provincia di Roma, finito ai domiciliari), l’imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il presidente di Acea e consulente del M5s Luca Lanzalone (ai domiciliari), l’ex assessore regionale Michele Civita (del Pd, ai domiciliari). Tra gli indagati – che sono in totale 27 – anche e il capogruppo degli M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara.

Il ruolo di Lanzalone e Ferrara – Prima dell’indicazione per il vertice della municipalizzata dell’energia (di cui il comune detiene il 51%) era stato Lanzalone tra il gennaio e il febbraio del 2017, nelle vesti di consulente per gli M5s a portare avanti, sul fronte del progetto stadio, una mediazione con l’amministrazione comunale e la Eurnova, la società di Parnasi che acquistò i terreni dell’ippodromo di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere la nuova struttura, dalla società Sais della famiglia Papalia. La mediazione ha portato ad una modifica del primo progetto con una riduzione delle cubature degli immobili “extra stadio” e la cancellazione delle due torri del grattacelo che sarebbero dovute sorgere in prossimità del’impianto. Nei primi mesi del 2017, invece, Ferrara aveva partecipato alla trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica della prima stesura del progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle.

Raggi: “Aspettiamo di leggere le carte” – “Noi aspettiamo di leggere le carte sappiamo che alle 12 c’è una conferenza stampa della Procura. Al momento non esprimiamo alcun giudizio. Progetto va avanti? Se tutto è regolare spero di sì. Chi ha sbagliato pagherà, noi stiamo dalla parte della legalità”, ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Per quanto riguarda l’indagine siamo molto preoccupati ma non ho informazioni per poterla commentare”, ha detto su Radio Anch’io il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. “Voglio solo ribadire – spiega il ministro – la battaglia che M5s ha fatto, per evitare che la colata di cemento che doveva cadere a norma del primo progetto del Partito democratico di cui lo stadio era la minima parte è stata enormemente limitata e questo è un successo”. “Lanzalone lo conosco perché è stato un consulente apprezzato in varie fasi delle nostre attività politiche. Non sono mai contento quando una persona in sé viene indagata, ma se qualcuno ha sbagliato è giusto che ne risponda”, dice Riccardo Fraccaro, Ministro dei Rapporti con il Parlamento. “Dobbiamo però capire – aggiunge il ministro – quali sono i motivi degli arresti. Solamente dopo un’analisi attenta si potranno esprimere dei commenti sensati, Ovviamente se qualcuno ha voluto fare il furbo io sono contento che una magistratura sia intervenuta”.

Salvini: “Conosco un arrestato. Persona perbene” – “Chi stava lavorando allo stadio della Roma ed è stato arrestato lo conosco personalmente come una persona perbene ma ora è nelle patrie galere. Non si conosce fino in fondo la gente, ma spero che possa dimostrare la sua innocenza”, dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini riferendosi probabilmente a Parnasi, che tramite una sua società ha devoluto un’erogazione liberale da 250mila euro all’associazione Più Voci, una onlus considerata dal settimanale Espresso come una sorta di cassaforte del Carroccio. “Probabilmente la complicazione del settore pubblico – ha continuato il vicepremier – il proliferare di leggi e codici aiuta chi vuole fregare il prossimo. Il Codice degli appalti invece di semplificare complica, così come la legge sul caporalato invece di semplificare complica. Probabilmente un Paese più semplice è un paese meno corrotto”.

Sullo stadio già aperta un’altra inchiesta – Sono due, dunque, i procedimenti giudiziari che riguardano il nuovo stadio della Roma che dovrebbe sorgere nell’area dell’ex ippodromo di Tor di Valle. Oltre all’indagine di oggi, affidata dal procuratore aggiunto Ielo al sostituto Barbara Zuin, un altro procedimento, coordinato dal pm Mario Dovinola, è già approdato al dibattimento. Si tratta dell’indagine sui terreni per bancarotta per distrazione e omesso pagamento dell’Iva. Per questi reati sono stati rinviati a giudizio quattro ex amministratori della Sais, società della famiglia Papalia già proprietaria dell’area sul quale dovrebbe sorgere lo stadio, e della “Ippodromo di Tor di Valle”, società che gestiva l’impianto. Il processo si sta svolgendo davanti ai giudici della nona sezione penale. Secondo la procura, il contratto di affitto del terreno fu oggetto di una serie di distrazioni da parte della società locataria, in danno dei creditori delle due società, poi fallite. Sotto processo sono finiti gli imprenditori Gaetano e Umberto Papalia, già presidente e componente del cda della Ippodromo Tor di Valle, costituita nel 2008 per la gestione del galoppatoio e fallita nel giugno 2013, nonchè soci e detentori del capitale della Sais (fallita nel 2014); inoltre Umberto Ciccozzi, liquidatore della Ippodromo Tor di Valle, e Michele Saggese, ex amministratore unico della Sais.