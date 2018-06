Scontro rovente a L’Aria che Tira(La7) tra il deputato Pd, Gennaro Migliore, e il giornalista Mario Giordano. L’ex direttore del Tg4 critica con toni forti i detrattori del governo M5s-Lega, definendoli “rosiconi”. Migliore prima ride, poi protesta: “Mi sembra che il pulpito sia perfetto per descrivere chi non ha mai avuto un atteggiamento pregiudiziale. Giordano lo conosciamo benissimo. Io però non lo definisco ‘’rosicone”, ma un giornalista di parte che ha sempre attaccato. Perché chiama “rosicone” chi non la pensa come lui?”. “Io ho sempre difeso le mie idee” – ribatte Giordano – “Non sono di parte, ho sempre detto le cose che penso io. Ricordo che lei per anni è stato presidente della commissione di inchiesta parlamentare sui Centri per gli immigrati e non ha fatto una beata mazza. Non è intervenuto in nessuno di quegli scandali, che io ho denunciato tanti anni fa. Io mi sono permesso di denunciare delle situazioni su cui lei non interveniva. Questo è essere di parte? Dicevate che non si poteva fare nulla, poi è arrivato Minniti, vivaddio, e si è visto che qualcosa si poteva fare. Se aspettavamo lei…”. Migliore difende il suo operato, Giordano ribadisce, ridendo: “Lei ha fatto un disastro”. “Ma lei non ride, ghigna”, commenta il parlamentare dem. E spiega la vicenda sui centri di accoglienza, sottolineando che è tutto agli atti parlamentari. “Purtroppo per lei gli ho letti”, controbatte Giordano. “E va bene, ma dopo averli letti, li ha capiti?”, chiede Migliore, che continua il suo intervento