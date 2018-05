“Un governo Lega-Cinque Stelle? Ne ho viste talmente tante prima che faccio fatica a immaginarmi qualcosa di peggio di ciò che ho già visto”. Il magistrato Piercamillo Davigo, presidente della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, è al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. Con Il direttore Marco Travaglio ha discusso sul tema: “Delinquere conviene?. “All’Italia manca la serietà. Delinquere conviene perché è difficile per le vittime essere ristorate dei danni subiti, le sanzioni non sono né dissuasive, né efficaci, non vengono nemmeno pagate se non nel 4% dei casi”, ha detto il magistrato, “Tutto sommato è uno dei posti dove è più facile violare la legge”.