Bagarre a L’aria che Tira (La) sulla situazione politica attuale. Il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, interviene sulla precedente querelle tra la parlamentare Pd, Alessia Morani, e il giornalista Mario Giordano, obiettando sulle osservazioni della esponente dem: “È chiaro che nessuno vuole che aumenti il debito pubblico. Va tendenzialmente ridotto. Il punto è come. Dal 2011 al 2013, durante il mitico governo Monti, che fece una manovra da 50 miliardi, il debito pubblico è aumentato di 12 punti percentuali. Continuare ad applicare le regole vuol dire far aumentare il debito pubblico. Almeno questo dovrebbe essere chiaro. Non è ideologia, è un dato di realtà”. E ammonisce Morani: “A me stupisce che, nonostante quello che sia successo in questi anni, ancora si insista nel terrorizzare i cittadini e i risparmiatori con l’ipotesi fare un po’ più di deficit. Io ho sostenuto Paolo Savona, perché è una persona consapevole. Sa che non si può fare il 5% di deficit, ma neppure il pareggio di bilancio che c’è nel Def portato in Parlamento dall’ultimo governo. Se vai a rispettare il Fiscal Compact, torni in recessione, aumenti la disoccupazione e il debito pubblico“. Morani ribatte: “Quanti soldi ci vogliono per le promesse del M5s e della Lega? Illudiamo la gente”. “Ma lascia stare” – replica Fassina – “Se la vedranno loro con le promesse che hanno fatto”. Interviene la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, che si rivolge a Morani: “Quanti miliardi avete dato voi a Mps?”. “Ancora con questa polemica?” – chiede la deputata Pd – “Ma perché allora non vota la fiducia a questo governo?”. “Avete trovato soldi per fare delle porcate pazzesche” – ribatte Santanchè – “E parla di polemica? Dare i soldi alle banche è una porcata”. Fassina commenta: “Spero davvero che finisca la campagna elettorale da parte di tutti, perché non serve”. Dopo alcuni minuti, però, riesplode la polemica tra Alessia Morani e Daniela Santanchè.