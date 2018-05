Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio Mattarella che ieri aveva concesso 24 ore aggiuntive prima di procedere con l’idea di un esecutivo “neutrale” e oggi si trova a Firenze per partecipare alla conferenza “The state of the Union“.

Parlando alla platea di Fiesole, Mattarella ha ricordato che “nel turbamento del mondo, quanto apparirebbe necessario il ruolo di equilibrio svolto da un concerto di 27 Paesi, tanto si mostra ampio il divario tra l’essere e il dover essere di un’ampia comunità che trova la sua dimensione in uno spazio già condiviso. Mai, dunque, come oggi appare urgente unire”.

Un messaggio all’Europa, certamente, che guarda anche alla situazione di casa nostra: “Pensare di farcela da soli è un inganno consapevole“, ha aggiunto il presidente della Repubblica. Invitando a riscoprire l’Europa “sottraendoci all’egemonia di particolarismi senza futuro e di una narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili, certa comunque di poterne addossare l’impraticabilità all’Unione”.

“Più sicuri che nel dopoguerra, più liberi che nel dopoguerra, più benestanti che nel dopoguerra – ha proseguito il capo dello Stato – rischiamo di apparire oggi privi di determinazione rispetto alle sfide che dobbiamo affrontare. E qualcuno, di fronte a un cammino che è divenuto gravoso, cede alla tentazione di cercare in formule ottocentesche la soluzione ai problemi degli anni 2000″. “Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, può essere affrontata da un qualunque Paese membro dell’Unione Europea preso singolarmente”, ha aggiunto Mattarella.

Che è entrato ancor più nello specifico parlando dell’euro: “Abbiamo una moneta capace di costituire un punto di riferimento concreto sul piano internazionale, un ruolo che nessuna moneta nazionale potrebbe svolgere”. “La gestione della moneta comune cos’è se non l’espressione di una forte solidarietà tra i Paesi dell’Eurozona, esempio concreto per tutti gli altri? ha proseguito – è quella solidarietà a cerchi concentrici che non lascia indietro mai nessuno, bensì tiene la porta aperta, rispettando, insieme, l’ambizione di coloro che vogliono progredire”.