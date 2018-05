CRONACA ORA PER ORA - Nuovo incontro tra i due leader all'indomani del "passo di lato" dell'ex Cavaliere. Conclusa la prima riunione dei tecnici dei due schieramenti. Il capo dello Stato: "No a seduzione sovranista, occorre riscoprire l’Europa sottraendoci all’egemonia di particolarismi senza futuro"

Flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche un premier, dei nomi, e questi nomi saranno successivi all’individuazione dei temi”, dunque “è importante capire la convergenza sui temi entro tempi immediati”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via libera al fatto che i leader lavorino fino a domenica. Ritmi serrati, “tavoli a oltranza”. Già da stamane. È iniziato poco dopo le 9 e si è concluso poco prima delle 11 il nuovo faccia a faccia tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera.

“Sta andando tutto bene”, ha detto il leader del Carroccio ai cronisti uscendo dall’incontro e preannunciando un comunicato. Che è arrivato di lì a poco. Nota congiunta, a testimoniare la condivisione di intenti: “Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese” hanno fatto sapere i leader di Lega e M5s, che poi hanno annunciato che ci sarà “già oggi pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori Movimento 5 stelle e Lega”. All’incontro erano presenti anche i Cinquestelle Vincenzo Spadafora e Laura Castelli e i leghisti Giancarlo Giorgetti (leggi il ritratto), Roberto Calderoli, Claudio Borghi, Gianmarco Centinaio e Nicola Molteni. Il faccia a faccia è andato avanti in un “clima positivo per definire il programma e le priorità di governo” riferiscono i grillini.

Con il M5s, ha detto Salvini parlando con i cronisti nei pressi di Montecitorio, “stiamo lavorando sulle cose da fare non sui nomi” quindi “sulla legge Fornero, sul lavoro, sugli sbarchi, sulla legittima difesa. Il tema dell’immigrazione, della sicurezza e degli sbarchi sarà parte fondante del programma del governo”. Ma al di là delle dichiarazioni d’intenti sui temi, resta lo stallo sul nome del premier. E il segretario della Lega tiene a precisare: “Abbiamo chiesto due-tre giorni al presidente Mattarella per chiudere tutto, se si chiude. Sennò si vota“.

Premier: alla ricerca del terzo nome. No a Giorgetti, ipotesi staffetta

Almeno nella versione pubblica. Secondo i retroscena, invece, ci sarebbe più di un problema. Quello più grande è la scelta del nome del prossimo presidente del Consiglio. In tal senso sembra essere tramontata l’ipotesi di Giorgetti premier: per il numero due di via Bellerio è più probabile un ruolo sì importante, ma non la guida dell’esecutivo. Con la difficoltà di trovare un personaggio neutrale che garantisca sia il M5s che la Lega e in mancanza di alternative credibili, si è fatto strada uno scenario fino a ieri impronosticabile: una staffetta tra Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi per coprire i cinque anni di legislatura. Con il passare delle ore, tuttavia, anche questa opzione ha perso solidità: secondo i retroscena di palazzo, a pesare sarebbe stato anche il presunto veto posto nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi. Stando così le cose, quindi, le parti sono tornate all’ipotesi da cui tutto ha avuto inizio: un nome di “alto profilo”, un nome terzo. Non un tecnico, però, bensì un politico. Salvini e Di Maio sperano di portare il nome al Colle già domenica, con i due in un ruolo forte e di affiancamento, una sorte di ‘co-premierato’. Si tratterà, a quanto pare, di una specie di “triumvirato” di fatto, dove le decisioni verranno assunte collegialmente. Salvini e Di Maio, tuttavia, non intendono svelare il nome del potenziale premier prima di aver raggiunto un’intesa sui punti del programma.

Di Maio: “Passi in avanti. Ora contratto di governo”

Dopo l’incontro ha parlato anche Luigi Di Maio. In diretta Facebook, il capo politico dei 5 Stelle ha confermato “i passi in avanti significativi” durante l’incontro con Salvini e sottolineato che “il nostro obiettivo è portare a casa un contratto di governo che possa migliorare la vita degli italiani“. Di Maio, poi, si è detto “molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fin qui mantenendo la nostra linearità, la nostra coerenza e portando avanti in maniera lineare la nostra linea politica“. Come già anticipato ieri sera, in giornata fonti parlamentari pentastellate hanno confermato che, una volta stilato, il contratto di governo tra il M5S e la Lega sarà sottoposto subito al voto degli iscritti Cinquestelle per il via libera o la bocciatura.



Mattarella: “Idee sovraniste? Pensare di farcela da soli è un inganno consapevole”

Convitato di pietra della nuova liaison governativa è il presidente Sergio Mattarella che ieri aveva concesso 24 ore aggiuntive prima di procedere con l’idea di un esecutivo “neutrale” e oggi si trova a Firenze per partecipare alla conferenza “The state of the Union“. Aprendo a Fiesole i lavori dell’ottava edizione della manifestazione, Mattarella ha ricordato che “nel turbamento del mondo, quanto apparirebbe necessario il ruolo di equilibrio svolto da un concerto di 27 Paesi, tanto si mostra ampio il divario tra l’essere e il dover essere di un’ampia comunità che trova la sua dimensione in uno spazio già condiviso. Mai, dunque, come oggi appare urgente unire”. Un messaggio all’Europa, certamente, che guarda anche alla situazione di casa nostra. E al costituendo governo Lega-M5s, due forze politiche che hanno fatto della critica alle istituzioni comunitarie uno dei punto di forza delle proprie narrazioni: occorre riscoprire l’Europa, ha detto il presidente della Repubblica, “sottraendoci all’egemonia di particolarismi senza futuro e di una narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili, certa comunque di poterne addossare l’impraticabilità all’Unione”.

“Pensare di farcela da soli è un inganno consapevole“, ha spiegato Mattarella. “Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, può essere affrontata da un qualunque Paese membro dell’Unione Europea preso singolarmente”, ha aggiunto. Parlando dell’euro, inoltre, il presidente della Repubblica ha sottolineato che “abbiamo una moneta capace di costituire un punto di riferimento concreto sul piano internazionale, un ruolo che nessuna moneta nazionale potrebbe svolgere”. “La gestione della moneta comune cos’è se non l’espressione di una forte solidarietà tra i Paesi dell’Eurozona, esempio concreto per tutti gli altri? ha proseguito – è quella solidarietà a cerchi concentrici che non lascia indietro mai nessuno, bensì tiene la porta aperta, rispettando, insieme, l’ambizione di coloro che vogliono progredire”.

CRONACA ORA PER ORA

20.31 – Spadafora: “Giuramento entro fine della settimana prossima”

“Entro la fine della prossima settimana si potrà giurare”. A dirlo è Vincenzo Spadafora ospite a Porta a porta. Sui tempi di un governo M5s-Lega ha aggiunto: “Il percorso è molto positivo e credo ci sarà ancora un percorso breve che ci consenta di definire tutto entro la fine della settimana prossima”.

20.27 – Spadafora: “Molto probabile un nome terzo per il premier”

Sulla premiership di un governo M5s-Lega, è molto probabile “un nome terzo” che ” rappresenti quello che si scrive nel contratto di governo”. A dirlo Vincenzo Spadafora, esponente del M5s, ospite a Porta a porta.

20.24 – Spadafora: “Sarà governo snello, meno di 20 ministri”

Il governo M5s-Lega sarà “un governo snello, oltre ai 13 ministri previsti, ce ne saranno pochi altri senza portafoglio”. E comunque saranno “meno di 20”. A dirlo è stato l’esponente M5s Vincenzo Spadafora, ospite a Porta a porta.

20.11 – Spadafora: “Siamo a un buon punto per il governo”

“Direi che siamo veramente a buon punto, abbiamo cominciato a parlare di temi ma c’è una convergenza sul fatto che è il momento giusto, si sono create le condizioni” per un governo M5s-Lega. A dirlo è Vincenzo Spadafora, responsabile delle relazioni istituzionali di Luigi di Maio, leader M5s, ospite a Porta a porta.

20.06 – Nota M5s-Lega, non c’è conflitto di interessi

“Dal confronto di oggi sono emersi numerosi punti di convergenza programmatici sui quali continuare a lavorare. Superamento della legge Fornero, sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti; Reddito di cittadinanza, con iniziale potenziamento dei centri per l’impiego; introduzione di misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, Flat tax, riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrasto all’immigrazione clandestina, legittima difesa. C’è grande soddisfazione per la possibilità concreta di lavorare per il Paese e nell’interesse dei cittadini.” Lo affermano in una nota congiunta M5S e Lega dopo la prima riunione tecnica sul programma di governo.

20.02 – Nota M5s-Lega: “C’è base contratto, sintonia sul metodo”

“Con l’incontro di oggi sono state gettate le basi per scrivere un contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega contenente i punti programmatici da realizzare per il Paese. Si è trattato di un incontro molto positivo, che ha messo in luce una piena sintonia prima di tutto sul metodo con cui si sta procedendo e che prevede ulteriori incontri tecnici da qui a domenica per scrivere un programma di governo definitivo”. E’ quanto affermano in una nota congiunta M5S e Lega.

19.25 – Bonafede: “Gettate le basi per il governo del cambiamento”

“Oggi abbiamo iniziato a gettare le basi per il governo del cambiamento. Il tavolo in cui si riunivano sia parlamentari della Lega che parlamentari del M5s ha iniziato a fare un confronto sui vari punti del programma per buttare giù un contratto di governo che metta nero su bianco le soluzioni che vogliamo dare ai problemi dei cittadini e che i cittadini aspettano da 30 anni. Adesso ci siamo”.

18.53 – Concluso tavolo tecnico Lega-M5s

Il tavolo tecnico con la Lega per definire il programma di governo potrebbe riprendere “domani o dopodomani, dopo la fase di rielaborazione di quello che è stato discusso”. Lo dice il deputato M5S Alfonso Bonafede, interpellato dai cronisti alla Camera.

18.43 – Bonafede (M5s): “Sul tavolo anche il conflitto d’interessi”

C’è anche il conflitto di interessi tra i temi all’esame del gruppo di lavoro tra Lega e M5s per la stesura del contratto di programma. Lo hanno detto i delegati per il Movimento al termine del tavolo che si è riunito oggi alla Camera: “Ne abbiamo parlato e non c’è nessun problema” assicura tra gli altri Alfonso Bonafede .

18.38 – M5s: “Convergenze anche su migranti e Fornero”

“E’stato un incontro molto positivo e ci sono moltissime convergenze, su immigrazione oltre che flat tax e reddito di cittadinanza. E’ l’inizio di un confronto che ha mostrato diversi margini di convergenza anche al di là delle aspettative e c’è totale sintonia anche sulla legge Fornero”. Così la delegazione M5s al termine del tavolo con la Lega sul contratto di governo.

18.32 – Bonafede (M5s): “Primo step è contratto entro 3 giorni”

Il primo step del programma sul contratto di governo tra M5s e Lega “sarà pronto a breve, anzi brevissimo: entro tre giorni”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, uno degli incaricati dal Movimento a seguire il lavoro per il coordinamento dei programmi di M5s e Lega, al termine del primo tavolo di lavoro sui temi.

18.29 – Bonafede (M5s): “Reddito di cittadinanza e flat tax punti di partenza”

Flat-tax e reddito di cittadinanza sono “punti di partenza importanti”. Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Bonafede al termine del primo tavolo sul contratto di programma tra M5s e Lega.

17.48 – Meloni: “Sostegno di Fdi dipenderà dal premier”

“Ci chiedono se sosterremo o no il governo 5 Stelle – Lega. Voglio rispondere a questa domanda pubblicamente e non con trattative sotterranee che non ci sono mai appartenute. In primo luogo la nostra scelta non può prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio”. Lo si legge in un post Facebook di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

16.53 – Salvini: “Due-tre giorni per chiudere o si vota”

“Abbiamo chiesto due-tre giorni al presidente Mattarella per chiudere tutto, se si chiude. Sennò si vota”. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti nei pressi di Montecitorio.

video di Alberto Sofia

16.44 – Salvini: “Immigrazione, sicurezza e sbarchi parte fondante del programma”

Con il Movimento 5 Stelle “stiamo lavorando sulle cose da fare non sui nomi” quindi “sulla legge Fornero, sul lavoro, sugli sbarchi, sulla legittima difesa. Il tema dell’immigrazione, della sicurezza e degli sbarchi sarà parte fondante del programma del governo”. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti nei pressi di Montecitorio..

15.53 – Governo, Salvini posta la foto di una ruspa

“Stiamo lavorando per voi”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini postando una foto che lo ritrae in maglietta vicino a una ruspa.

Stiamo lavorando per voi! pic.twitter.com/A4WIgCLPyC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 maggio 2018

15.28 – Bagnai (Lega): “Io ministro? A disposizione del Paese”

“Io sono a disposizione del Paese e della Lega, il partito che meglio di tutti è capace di interpretare le esigenze dei cittadini. Se Salvini me lo chiede io sono a disposizione”. Lo dice all’Adnkronos Alberto Bagnai, economista e senatore della Lega, alla domanda se sia disponibile a ricoprire un incarico all’interno di un possibile esecutivo targato M5S-Lega.



15.23 – Iniziato l’incontro Lega-M5s su stesura contratto

E’ iniziata da pochi minuti, a quanto si apprende, la riunione tra M5S e Lega per la stesura del contratto di governo. All’incontro partecipano una delegazione di tecnici dei due partiti e una piccola rappresentanza parlamentare. Laura Castelli, Alfonso Bonafede e Vincenzo Spadafora per il M5s e per la Lega Giancarlo Giorgetti e Claudio Borghi. Sono i componenti “politici” del tavolo sul contratto di programma tra Lega e 5 stelle in corso negli uffici del gruppo M5s alla Camera coadiuvati da tecnici degli uffici legislativi.



15.13 – Giorgetti (Lega): “Staffetta? È ultima disciplina olimpica”

“La staffetta è l’ultima disciplina olimpica: prima ci sono il salto in alto, il salto con l’asta…”. Così risponde, con un sorriso, il capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti, a chi alla Camera gli chiede della ipotesi di una staffetta tra un premier del M5s e uno della Lega a Palazzo Chigi.

Mattarella accetterebbe una ipotesi del genere? “Non lo so, non lo so…”, risponde Giorgetti.



14.46 – Martina (Pd): “Prepariamo alternativa”

“Il Pd e le forze di centrosinistra devono prepararsi e passare presto dalla (giusta) preoccupazione alla sfida. Alla proposta alternativa. Altro che ‘stare a guardare con i pop corn in manò. Non scherziamo. Dobbiamo metterci presto al lavoro nella società, con ascolto e proposta. Tornare a mettere radici forti nei luoghi reali della vita delle persone. Senza accettare il terreno di propaganda, ma costruendo il nostro nuovo progetto per l’Italia”. Lo scrive su Facebook il reggente del Pd Maurizio Martina.



13.45 – Di Maio: “Conflitto interesse? Ora non giochiamo a tototemi”

“Come sempre otterremo il massimo per i cittadini ma per ora non giochiamo al ‘tototemi’ altrimenti come il ‘totonomi’ finisce che il programma lo fate prima voi sui giornali”. Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio lasciando gli uffici della Camera.



13.41 – Fico (M5s): “Ottimista? Lo sono di natura”

“Sono ottimista di natura”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine dell’inaugurazione del Salone del libro di Torino, alla domanda se fosse ottimista per la giornata di oggi, con le trattative in corso tra M5s e Lega in vista della formazione del nuovo governo.



13.26 – Di Maio: “Con Lega tavoli a oltranza per contratto. Il modello è quello tedesco”

“Faremo da oggi pomeriggio con la Lega tavoli ad oltranza per scrivere il contratto di governo, che resta il punto centrale ed è sul modello tedesco”. Lo dice Luigi Di Maio uscendo dalla Camera: “Con Matteo Salvini ci siamo detti che prima si parla di contenuti e dopo parliamo dei nomi. “Dobbiamo unire due tipi di programmi che non sempre sono compatibili”, aggiunge il leader del M5S.

13.20 – Di Maio: “Si parte dai temi, poi i nomi della squadra”

“C’è stato un incontro. Sono stati fatti molti passi in avanti. Questo pomeriggio si riunisce il tavolo e si comincia dal contratto, a partire dal metodo di lavoro. Dopo i nomi della squadra”. Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando il palazzo dei gruppi alla Camera. “Confronteremo i rispettivi programmi, nostro e della Lega, e analizzeremo i punti sui quali siamo d’accordo e quelli in cui non lo siamo”, spiega.



13.17 – Ronzulli (Fi): “Berlusconi non ha mai parlato di astensione benevola”

“Io non so chi abbia inventato l’espressione ‘astensione benevolà. Non esiste. Cioè: certo che lo so, ma nessuno di noi ha parlato di astensione benevola. Silvio Berlusconi non ha mai parlato di astensione benevola che non so neanche cosa voglia dire tecnicamente”. Così Licia Ronzulli, Forza Italia, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Serena Bortone.

13.13 – Bernini (Fi): “Siamo vigili, valuteremo caso per caso i provvedimenti”

“Dopo la mossa responsabile del presidente Silvio Berlusconi, che si riconferma un grande leader politico, aspetteremo di leggere il programma dell’esecutivo che si va delineando e guarderemo con attenzione alla figura del presidente del Consiglio e alle persone cui verranno assegnati i ministeri. Faremo le nostre valutazioni tenendo ferma la barra che ha ispirato la campagna elettorale di Forza Italia e del centrodestra”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Seguendo la linea politica indicata da Berlusconi, non voteremo la fiducia a un governo che non ci appartiene e resteremo molto vigili e responsabili in Parlamento a tutela degli interessi della collettività. Valuteremo, quindi, come quando siamo stati all’opposizione negli ultimi anni, i provvedimenti del governo caso per caso, approvandoli se li condivideremo, contrastandoli qualora, invece, divergessero dal nostro programma”, conclude.

13.11 – Gelmini (Fi): “Berlusconi responsabile, coalizione centordestra salda”

“Ancora una volta il presidente Silvio Berlusconi, con un atto di responsabilità, ha anteposto gli interessi del Paese e dei cittadini italiani a quelli del suo partito. Adesso toccherà ad altri dimostrare di saper tramutare le parole in fatti. Da domani in poi non ci saranno più alibi. Se non si formerà un governo, saranno ben chiari i responsabili di questo fallimento. Altro che passo di lato, quello di Berlusconi è un vero e proprio gesto da statista per tentare di salvare l’Italia. Resta salda la coalizione di centrodestra che continuerà a lavorare insieme nei territori e nelle numerose amministrazioni locali che guidiamo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Tg5.