Matteo Salvini è arrivato a Palazzo Grazioli alle 9 precise. Ieri sera il vertice del centrodestra era finito con un nulla di fatto. Dopo la proposta avanzata nel pomeriggio da Luigi Di Maio di dare vita a un governo da affidare a un premier terzo, il segretario della Lega ha chiesto a Silvio Berlusconi di lasciar partire un esecutivo Lega-M5s per evitare il ritorno alle urne, ma l’ex Cavaliere non ne ha voluto sapere. Tutto è stato rimandato, quindi, a questa mattina. L’ultima ad arrivare nella residenza romana dell’ex Cav è stata Giorgia Meloni alle 9,30, ora in cui è iniziato il vertice della verità: i leader di Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia cercano accordo in extremis prima del terzo giro di consultazioni che inizia alle 10. E a margine della riunione si è appreso che le telefonate tra Salvini e Di Maio si sono susseguite sia nella notte che questa mattina.

“I giornali parlano di gelo, di liti, di tensioni, di frizioni, che ieri sera obiettivamente non ci sono state”, ha commentato a Circo Massimo su Radio Capital la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. “La proposta anche se velata l’aveva fatta Di Maio ieri pomeriggio dall’Annunziata – ha aggiunto la senatrice sulla proposta avanzata dal capo politico del M5s su un premier terzo da scegliere con la Lega ma senza Berlusconi – era già chiaro ieri pomeriggio che Di Maio, colpito da una schizofrenia politica, ha cambiato di nuovo idea rimettendo il veto su Forza Italia. Siamo tornati alla casella iniziale del Gioco dell’Oca. Abbiamo perso altri giorni”. Nessuno, specifica la Ronzulli, ieri sera a Palazzo Grazioli, ha provato a rompere il patto: “Salvini non è venuto ieri sera a dire ‘Sarei d’accordo’ con la proposta di Di Maio. Assolutamente no. La proposta non è stata presa in considerazione. Forza Italia se non va al governo va all’opposizione e questo significa che il centrodestra si è rotto: nessuno a quel tavolo voleva rompere il centrodestra”.

Alle 10 le forze politiche sono attese al Quirinale. I primi a presentarsi da Sergio Mattarella saranno gli esponenti del M5s. Come le scorse volte, al Quirinale alle 10 arriveranno i capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli, accompagnati dal capo politico Luigi Di Maio. Un’ora dopo sarà la volta del centrodestra unito: Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo leghisti a Camera e Senato, insieme a Matteo Salvini; Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, insieme a Silvio Berlusconi per Forza Italia, e Stefano Bertacco e Fabio Rampelli, insieme a Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia. A mezzogiorno è la volta del Partito Democratico: ancora i capigruppo di Senato e Camera Andrea Marcucci e Graziano Delrio, accompagnati dal segretario reggente Maurizio Martina e dal presidente Matteo Orfini. Sarà l’ultimo appuntamento del mattino. Nel pomeriggio sono attesi tutti gli altri gruppi. Chiudono la giornata il presidente della Camera Roberto Fico, atteso nello studio alla Vetrata alle 17.30, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, attesa alle 18.

ORA PER ORA

10.3 – “Nella notte telefonata Salvini-Di Maio” – Contatti telefonici tra il leader della lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio, sia in nottata, sia stamattina prima del vertice di centrodestra. E’ quanto si apprende a margine della riunione del centrodestra in corso a Palazzo Grazioli.

9.29 – Palazzo Grazioli, arrivata anche la Meloni: via al vertice – Anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è arrivata a palazzo Grazioli, dove a questo punto inizia il nuovo vertice del centrodestra prima di salite di nuovo al Colle per le consultazioni del presidente della Repubblica. A Grazioli è presente anche Tajani. La delegazione del centrodestra è attesa al Quirinale alle 11.

Ore 9.11 – Salvini e La Russa a Palazzo Grazioli – Matteo Salvini e Ignazio La Russa sono arrivati a Palazzo Grazioli per il nuovo vertice del centrodestra prima di salire al Colle per le consultazioni.

Ore 9.06 – Renzi: “Mai contatti con Di Maio” – “A differenza di quanto riportato ancora oggi da alcuni quotidiani, Matteo Renzi non ha mai incontrato né si è mai sentito con Luigi di Maio. Tra i due non ci sono stati dopo il 4 marzo né contatti, né trattative, né sms”. Lo afferma lo staff di Matteo Renzi.