I renziani varano un documento “contro la conta interna in direzione”, ma che di fatto raccoglie firme sulla posizione espressa da Matteo Renzi domenica in diretta tv. E che permette di evitare il dibattito interno: a questo livello di scontro, spaventa un po’ tutti. Gli anti renziani, però, reagiscono a stretto giro: in direzione chiederanno di votare sul mandato del reggente Maurizio Martina fino all’Assemblea nazionale. E a quel punto una conta sarà inevitabile. A poco meno di un giorno dalla direzione del partito, nel Pd è scoppiata una vera e propria guerra a bassa intensità fatta di strategie e contro strategie. E che passa anche dalla polemica scoppiata in seguito all’apertura del sito senzadime.it: un portale che mette in fila i nomi dei componenti della direzione – e le loro eventuali dichiarazioni – favorevoli e contrari a un eventuale accordo di governo con il Movimento 5 stelle. Un sito web che ha scatenato le ire dei non renziani: da Maurizio Martina a Dario Franceschini.

La mossa dei renziani: firme contro la conta – Ma a parte la questione legata al sito che mette in fila i pro e i contro M5s, ad aprire le ostilità interne ai dem sono stati in mattina dell’ex segretario: hanno diffuso un documento di poche righe per riassumere la linea di Renzi, a cui hanno già aderito 116 parlamentari dem (77 deputati su 105 e 39 senatori su 52). Un documento che in pratica è lo strumento per vedere quanti, oltre le dichiarazioni, sono pronti a sottoscrivere le parole di Renzi. Tra i nomi resi noti dei firmatari per il momento ci sono solo quelli dei capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Nessuna notizia, almeno per il momento, dal presidente del Consiglio ancora in carica Paolo Gentiloni, da cui molti si aspettano ora una reazione. Definita con la regia del coordinatore Lorenzo Guerini, la dichiarazione dei renziani è stato già ribattezzata dai dem “la nuova pace di Lodi“, dal patto del 1454 che mise fine alla guerra tra Venezia e Milano. “Questo vuole essere un appello a trovare l’unità e a rifiutare la tentazione di una conta in direzione. Nulla più. La parte più importante del documento per me è questa. Dopodiché è chiaro che in questo spirito il documento deve essere ed è assolutamente aperto al contributo di tutti, senza nessuna chiusura o reticenza. Lo sforzo che vorrei tutti mettessimo in campo è solo questo: lavorare per non dividerci, per ricercare invece le ragioni e la forza della nostra unità”, è la tesi di Guerini.

La contromossa degli altri: votare il mandato di Martina – La parole del fedelissimo di Renzi, però, non convincono Andrea Orlando: tutt’altro. “La conta promossa dai capigruppo per non fare la conta ancora non si era mai vista”, scrive il ministro della giustizia su facebook. Il leader della minoranza è uno dei dirigenti che proporranno in direzione il voto sul mandato di Martina, insieme a Dario Franceschini, Piero Fassino, Gianni Cuperlo e Michele Emiliano. Secondo l’agenzia Ansa si tratta di una vera e propria contromossa studiata dopo la circolazione del documento dei renziani. Tra stasera e domattina, diverse componenti terranno riunioni per prepararsi alla Direzione.



I punti del documento – Tre sono i punti toccati dal documento di Guerini: niente “conte interne” alla direzione del 3 maggio appunto, poi la constatazione che lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; infine sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. “Siamo parlamentari eletti con il Pd e membri della Direzione – esordisce il documento – Proveniamo da storie e percorsi diversi. Non sappiamo se il prossimo congresso ci vedrà sulle stesse posizioni o se, del tutto legittimamente, sosterremo candidati diversi. Pensiamo tuttavia che tre punti chiave ci uniscano in modo forte”. Il primo: “Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia”. Secondo: “Crediamo che lo stallo creato dal voto del 4 marzo sia frutto dell’irresponsabilità del Centrodestra e del Movimento Cinque Stelle che con la loro campagna elettorale permanente hanno messo e stanno continuando a mettere in difficoltà il nostro Paese”. Terzo: “Crediamo che il Pd debba essere pronto a confrontarsi con tutti, ma partendo dal rispetto dell’esito del voto: per questo non voteremo la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio. Significherebbe infatti venire meno al mandato degli elettori democratici. È utile invece impegnarci a un lavoro comune, insieme a tutte le altre forze politiche, per riscrivere insieme le regole del nostro sistema politico-istituzionale”, conclude il documento.