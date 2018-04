Silvio Berlusconi torna sui suoi passi: “Non ho mai detto di voler fare un governo coi voti del Pd“, ha detto il presidente di Forza Italia a Campobasso, dove si trova per le battute finali della campagna elettorale per le elezioni regionali. Una retromarcia con tanto di inversione a ‘u’ rispetto alle parole pronunciate ieri: “Io penso a un governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd”, aveva detto l’ex Cavaliere spiazzando ancora una volta gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Il leader della Lega tratta da settimane con il Movimento 5 Stelle, che per dare vita a un esecutivo con il Carroccio chiede che l’ex premier non sia della partita. Quest’ultimo, da parte sua, ha rotto ogni possibilità di trattativa con i grillini (ieri li ha definiti un pericolo per la democrazia e spiegava che li avrebbe mandati “a pulire i cessi i Mediaset”), ma ora ha capito che rischia di rimanere isolato e cerca di ricomporre la frattura. Al punto da arrivare a incoronare Salvini capo della coalizione di centrodestra: “E’ la persona che deve esprimere il leader“.

Giornata dura, quella di ieri per Berlusconi. Negli stessi minuti in cui la Corte d’Assise di Palermo condannava a 12 anni Marcello Dell’Utri per minaccia a corpo politico dello Stato nell’ambito dell’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, certificando – come ha spiegato ieri il pm Nino Di Matteo – che l’ex senatore di Forza Italia “ha fatto da cinghia di trasmissione tra le richieste di cosa nostra e l’allora governo Berlusconi che si era da poco insediato”, Salvini rispondeva all’apertura dell’ex Cav al Pd con parole nette: “Se qualcuno se ne tira fuori insultando e guardando a sinistra la scelta è di questo qualcuno”, spiegava il segretario della Lega al salone del Mobile.

Ora Berlusconi avverte chiaro il pericolo isolamento. Così stamattina ha provato a ricucire: “Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene – ha detto uscendo dal Centrum Palace di Campobasso prima di recarsi a Bagnoli sul Trigno – anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo”. A chi gli domandava di possibili contatti in atto con il Pd ha replicato: “Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l’Italia e per loro andare a nuove elezioni”.

Sul fronte dem è tornato a parlare anche Maurizio Martina. Non vuole sentir parlare di scenari, il segretario reggente del Pd: “”Noi non ne facciamo, ce ne sono già troppi che ne fanno. Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì”, ha risposto il segretario reggente a chi gli chiedeva se il Pd sia disposto a dialogare con il M5s.

“Siamo al 48° giorno di stallo, di polemiche veti e controveti; diciamo che siamo passati da ‘prima gli italiani’ a ‘prima i fatti loro’ e questo è inaccettabile per il Paese”, ha detto il segretario reggente all’acquario civico di Milano a margine dell’incontro ‘Insieme per pensare, per reagire‘ organizzato dalla minoranza dem. “Noi vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il presidente sta facendo” e quindi, spiega Martina, “aspettiamo le indicazioni di Mattarella”.

Necessarie, secondo Martina, anche per decidere la data utile per convocare una eventuale direzione del Pd: “Valuteremo il percorso da fare anche al nostro interno, alla luce delle indicazioni e delle novità che eventualmente emergeranno” dopo le consultazioni, ha detto il ministro delle Politiche agricole. Una posizione che non trova d’accordo Andrea Orlando: “Credo che sia una risposta sbagliata quella di Martina – ha detto il ministro della Giustizia al termine di un incontro organizzato dalla minoranza Pd a Firenze – credo che la Direzione vada fatta, possiamo discutere che ordine del giorno, come impostare la discussione, ma io sono convinto del fatto che un punto fermo vada messo, rispetto alla ripresa di un dibattito che, a mio avviso sbagliando, si è sospeso”.