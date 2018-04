Dario Vergassola e il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi hanno chiuso, a Ivrea, la convention Sum #02, organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio. A margine dell’incontro Scanzi ha commentato lo scenario politico attuale. “Il passo avanti dovrebbe farlo il Pd, che ha deciso di fare opposizione a un governo che ancora non esiste. E un altro passo chiaro dovrà farlo Matteo Salvini, che è un elemento decisivo. Deve decidere se far fuori berlusconi o accettare Renzi e quindi la Boschi, e a quel punto avremo un Renzusconi in salsa salviniana”