Un vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi e prodotti per le pulizie, la Rykem, che si trova a San Donato Milanese. Nella sede dell’azienda in serata era scoppiato un incendio poco dopo le 21, ma il crollo è avvenuto intorno alle 23. Inutili i tentativi di soccorso dei suoi colleghi: il pompiere è morto sotto le macerie. Le cause del crollo sono ancora in via di accertamento: sul posto sono presenti 4 autobotti dei vigili del fuoco che sono impegnate a domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.