“Rabbrividisco“. Lo ripete a più riprese, nel corso di Coffee Break (La7), il deputato di Forza Italia, Osvaldo Napoli, commentando l’iniziativa di molti leader convocati ieri al Quirinale per la prima tornata di consultazioni. Da Di Maio a Meloni fino a Salvini, i politici si sono recati al Colle a piedi. Hanno fatto eccezione la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e Silvio Berlusconi, giunti invece con l’auto blu. Osvaldo Napoli stigmatizza soprattutto l‘outfit del presidente della Camera, Roberto Fico, accusato di aver sminuito le istituzioni: “Ho visto una estetica miserabilità. Quando vedo il presidente della Camera che passa davanti alla bandiera italiana con una giacca aperta, con un soprabito buttato lì così e con una certa sciatteria io rabbrividisco. Non ho paura di dirlo. Io quando vado in Parlamento, dove vedo spesso Claudia Fusani (ospite in studio, ndr), ancora oggi, quando il militare mi saluta, io rabbrividisco. Ma vedere la terza carica dello Stato in quel modo mi fa rabbrividire ancora di più”. E aggiunge, incespicando nella pronuncia del cognome del presidente della Repubblica francese: “Avete mai visto Trump o la Merkel o Macron andare a piedi così? Ma per far vedere cosa a chi? Voi pensate che la gente possa dare un giudizio positivo perché vanno a piedi al Quirinale, rappresentando qualcosa di diverso?”