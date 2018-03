Il reggente Maurizio Martina ribadisce che i dem saranno forza di minoranza. Renzi: "Unico schema possibile". Ma i suoi attaccano: "Berlusconi fa il ruotino di scorta". Per Marcucci ha vinto "il modello Grillusconi, Salvini è la levatrice". Serracchiani: "Se servono per le poltrone, i voti di Forza Italia non puzzano"

“Un fatto politico, a differenza di quanto diceva il M5s”, lo chiama il reggente Maurizio Martina annunciando che il Pd sarà forza di minoranza e si prepara “per essere l’alternativa alla destra e ai Cinque Stelle”. Nelle fila dei dem, le sue parole sono le più istituzionali, insieme all’analisi di Matteo Renzi: “Ha vinto lo schema del tocca a loro. Era l’unico schema possibile, perché rispettoso della volontà popolare. Immaginate cosa sarebbe successo se avessimo fatto l’accordo con il centrodestra o con i Cinque stelle, privando uno dei due della presidenza di una Camera…”. Soddisfatto? “Sarei stato soddisfatto se avessi vinto le elezioni”, aggiunge.

Ma in area renziana l’analisi dopo l’elezione di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati è assai più ficcante. Per Lorenzo Guerini ed Ettore Rosato “è nata la nuova maggioranza”, guidata da Grillo e Di Maio e nella quale Silvio Berlusconi è “il ruotino di scorta”. Il pasdaran Andrea Marcucci parla di “modello Grillusconi, con Matteo Salvini che fa la levatrice”. Secondo il senatore toscano, i Cinque Stelle “avevano promesso il cambiamento ed invece sono prevalsi i favori reciproci, con un rito prelevato a forza dalla Prima Repubblica“. Adesso, spiega, “il Pd starà all’opposizione, ad evitare che il Grillusconi che avanzerà anche per il governo, tenti di scassare i conti dello Stato”.

Sulle barricate anche Debora Serracchiani. Per la presidente del Friuli Venezia Giulia, “a parti invertite, sarebbe partito l’urlo all’inciucio con il criminale”. I pentastellati, dice ironicamente la deputata dem, “hanno poteri taumaturgici e con il loro abbraccio purificano anche i voti berlusconiani, se servono a prendersi una poltrona”. I voti di Forza Italia “non puzzano più se servono a Fico e i voti di Grillo e Di Maio – aggiunge – possono far presidente del Senato una fedelissima del Cavaliere. E allo stesso tempo trafficano per un governo con Salvini. Comincia così la rivoluzione a 5 Stelle”.