“Olimpiadi? Non sono città a candidarsi ma Coni ad avanzare candidature. Milano rimane immobile ma non giudico pero chi lui propone. Senza Governo è comunque difficile muoversi”, così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a margine della presentazione della nuova linea Frecciarossa Genova- Milano – Venezia. “Terzo valico indispensabile, M5S fa ambientalista ma non considera il traffico auto che si risolve con le opere, il ferro può essere la soluzione”.