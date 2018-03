Al termine del giro di primi incontri condotti dal M5s oggi, la delegazione del Partito Democratico composta del neo segretario Maurizio Martini e Lorenzo Guerini non hanno rilasciato dichiarazioni. A parlare invece sono stati Giulia Grillo e Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle nella sala stampa di Montecitorio: “Sui presidenti delle Camere, Pd e Lega sono d’accordo sul metodo. Abbiamo chiesto la presidenza di Montecitorio”.“Abbiamo ribadito alle forze politiche – ha aggiunto Grillo – di voler indicare le presidenze delle Camere slegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5s la prima forza politica del Paese e abbiamo registrato l’apertura sia del Pd che della Lega sul metodo”. Quindi hanno ribadito la volontà di guidare Montecitorio: “È giusto che la presidenza della Camera vada al M5s. “Oggi non abbiamo parlato di nomi, ma solo del metodo e abbiamo chiesto di avere un presidente della Camera perché vogliamo che dalla Camera si parte con l’abolizione dei vitalizi” ha affermato Danilo Toninelli, Capogruppo pentastellato al Senato, a chi gli chiedeva il perché della scelta della presidenza di Montecitorio, rispetto alla presidenza di Palazzo Madama, sede del Senato. Toninelli ha infine precisato che il centrodestra non si è presentato con una unica delegazione e che quindi il M5s ha incontrato tutti i partiti che ne compongono la coalizione.