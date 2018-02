“Io sono in regola con le rendicontazioni che, ribadisco sono una donazione in tutta libertà, io sono in regola fino a novembre. Mi manca dicembre perché sono in campagna elettorale e devo ancora fare le rendicontazioni”. Lo ha detto la deputata e candidata alla presidenza del Lazio per il Movimento 5 stelle Roberta Lombardi, commentando il caso dei bonifici fantasma di alcuni suoi colleghi. “Io invito tutti a vedere il video delle contestazioni che mi vengono mosse e da chi. Vedere le relazioni che hanno con la politica del governatore uscente. Io invito tutti a sciacquarsi la bocca prima di parlare di me. Non è un problema di credibilità ma di persone che si sono comportate in maniera disonesta. Sono state individuate grazie al lavoro dei vostri colleghi e sono state allontanate dal Movimento. Noi le persone le cacciamo c’è chi invece le promuove”