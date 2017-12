Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha deciso di raddoppiarsi lo stipendio, passando a 2.950 euro lordi, quando il salario medio nel paese è di 354 euro al mese. Il motivo? Deve comprarsi cravatte e camicie all’altezza del suo incarico e del suo ruolo. O almeno questo è quello che ha dichiarato pubblicamente. Ma la scelta del capo del governo non è piaciuta a un’organizzazione non governativa, che ha appeso centinaia di cravatte al cancello che circonda la sede del governo. Kushtrim Mehmeti, dell’organizzazione con sede negli Stati Uniti Beyond the Walls ha annunciato di essere riuscito – dopo aver postato un appello sui social media – a mettere assieme 214 cravatte, che poi ha appeso al cancello intorno all’ufficio del premier.

Last week, Haradinaj’s Cabinet decided to double his salary to 2,950 euros ($4,442 Canadian) a month. The average salary in #Kosovo is 354 euros a month.

PM Ramush Haradinaj had said in TV interviews that he needs the money for new ties and shirts. https://t.co/ys6WlyAgTF

— Qëndrim Fazliu (@Qefaz) December 27, 2017