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Ultimo aggiornamento: 18:55

Wimbledon, un paziente e cinico Sinner vince anche il secondo set contro Djokovic | La diretta

di Domenico Cannizzaro
Sull'erba di Londra in scena il 12esimo capitolo di una rivalità già epica: in palio c'è la finale. L'azzurro ha vinto il primo parziale con percentuali altissime alla battuta
Wimbledon, un paziente e cinico Sinner vince anche il secondo set contro Djokovic | La diretta
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Momenti chiave

  • Sinner vince il secondo set!
  • 2° set, Sinner-Djokovic 5-3
  • 2° set, Sinner-Djokovic 4-3: break dell'azzurro
  • Sinner vince il primo set!
  • 1° set, Sinner-Djokovic 5-4: break dell'azzurro
  • Inizia il match
  • Wimbledon, Sinner-Djokovic - La diretta
  • Zverev è il primo finalista
    • 18:51

      Sinner vince il secondo set!

      La miglior versione di Sinner del torneo, senza dubbio. Forse anche degli ultimi mesi. L’altoatesino conquista anche il secondo set in 49 minuti ancora per 6-4, non concedendo ancora palle break. Un doppio 6-4 che porta il numero uno al mondo a un solo parziale dalla seconda finale consecutiva a Wimbledon.

    • 18:47

      2° set, Sinner-Djokovic 5-4

      Game interlocutorio: Djokovic tiene la battuta a 15. Da segnalare un gran lob in corsa dell’azzurro sul 40-0.

    • 18:44

      2° set, Sinner-Djokovic 5-3

      Una prima vincente e tre ace consecutivi: dura pochissimo il turno di battuta di Sinner. Djokovic serve per rimanere nel set.

    • 18:42

      2° set, Sinner-Djokovic 4-3: break dell’azzurro

      Una palla corta meravigliosa vale il break a Jannik Sinner. L’azzurro torna 15-40 per la seconda volta consecutiva nel set, poi Djokovic annulla la prima con un rovescio stretto e incrociato. Sinner chiude il gioco con un gran colpo: altro break nella fase decisiva del set.

    • 18:35

      2° set, Sinner-Djokovic 3-3

      Per la prima volta nel match Sinner si ritrova 0-30 in un suo turno di battuta. Da lì non si gioca più: un ace, due prime vincenti e un errore del serbo.

    • 18:30

      2° set, Sinner-Djokovic 2-3

      Sinner spreca due palle break: un errore dell’altoatesino, poi una prima vincente di Djokovic per annullarle. Ai vantaggi l’azzurro è ancora impreciso.

    • 18:22

      2° set, Sinner-Djokovic 2-2

      Ace sul 15-30, poi due errori di Djokovic: l’azzurro tiene la battuta a 30.

    • 18:16

      2° set, Sinner-Djokovic 1-2

      Ancora una volta a 30, Novak Djokovic conferma il buon trend al servizio all’inizio del secondo set. 

    • 18:13

      2° set, Sinner-Djokovic 1-1

      Anche Sinner tiene la battuta a 30

    • 18:08

      2° set, Sinner-Djokovic 0-1

      Djokovic rischia sul 30-30, ma da campione chiude il game con attenzione e con il servizio.