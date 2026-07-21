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Ultimo aggiornamento: 10:57

Iran: “Colpiti data center di Amazon in Bahrein e base Usa in Kuwait”. Pentagono: “Quasi 100 militari americani feriti negli scontri dal 7 luglio”

di Redazione Esteri
Secondo Axios, i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco mentre Trump valuta la guerra totale. Le Guardie Rivoluzionarie hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi, compresi sistemi di difesa aerea in Bahrein e Kuwait.
Iran: “Colpiti data center di Amazon in Bahrein e base Usa in Kuwait”. Pentagono: “Quasi 100 militari americani feriti negli scontri dal 7 luglio”
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Pentagono: “Quasi 100 militari americani feriti negli scontri dal 7 luglio”

Quasi 100 militari americani sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi: è quanto diffuso dal Pentagono, nell’ambito dello scontro in atto contro l’Iran. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha riferito che il presidente Donald Trump parteciperà martedì sera alla cerimonia di trasferimento dei militari caduti in Giordania, durante il weekend a causa degli attacchi iraniani, presso la base aerea di Dover. Due delle tre vittime sono state identificate nella soldatessa 19enne Isabella Gonzales Texas) e nel tenente Tyler James Feehan di 25 anni (Hawaii). Trump, su Truth, ha minacciato assicurando che “ogni volta che l’Iran uccide un soldato americano, pagherà a caro prezzo quell’uccisione, e molte volte tanto!”, aggiungendo che “questa direttiva è stata trasmessa al segretario alla Difesa Pete Hegseth, al capo di Stato maggiore congiunto Daniel Caine e a tutti i vertici militari”.

Hegseth, in merito alla morte dei ultimi militari in Giordania, ha scritto su X: “Che Dio vi accompagni, eroi. Il loro sacrificio non fa che rafforzare la nostra determinazione”. Il Pentagono, sui militari caduti, ha spiegato che erano impegnati in Medio Oriente nell’operazione Inherent Resolve, il nome della missione statunitense contro il gruppo dello Stato Islamico. Erano assegnati al Comando di Difesa Aerea e Missilistica dell’Esercito. Le morti in quest’ultima ondata di combattimenti rappresentano le vittime numero 15 e 16 (una 17ma non è stata ancora identificata) tra i militari Usa nella guerra contro l’Iran. Prima di sabato, l’ultimo caduto era stato un pilota della Marina, morto a giugno in seguito a un atterraggio di emergenza in mare del suo elicottero MH-60S, malgrado la Marina avesse affermato che non vi erano “indicazioni” di azioni ostili.  

Momenti chiave

  • Wsj: "Israele è convinto che l'Iran abbia spostato le centrifughe nucleari a Pickaxe Mountain"
  • Iran: "Colpita base Usa in Kuwait"
  • Pasdaran: "Distrutto data center di Amazon in Bahrein"
  • Pentagono: “Quasi 100 militari americani feriti negli scontri dal 7 luglio”
  • Pasdaran: "Attacchi a una base Usa in Giordania"
    • 10:33

      Giordania: “Intercettati 5 droni lanciati da Teheran”

      La Giordania ha annunciato di aver intercettato cinque droni provenienti dall’Iran. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Petra. I Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno rivendicato diversi attacchi contro obiettivi militari statunitensi in Giordania, tra cui un sistema radar di difesa missilistica e un aereo da caccia F-15.

    • 10:33

      Media Teheran: “Hormuz chiuso fino a che proseguiranno attacchi Usa”

      Lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché continueranno le azioni aggressive degli Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana semi-ufficiale Fars, citando una fonte militare. La fonte ha dichiarato a Fars che Teheran non concederà ad alcuna imbarcazione il permesso di transitare attraverso lo Stretto. “Lo Stretto di Hormuz è sotto il pieno controllo delle forze armate iraniane”, ha affermato la fonte, spiegando che “qualsiasi decisione di riaprire il passaggio o di mantenere le restrizioni sarà presa esclusivamente sulla base di considerazioni di sicurezza e interessi nazionali; tale situazione non cambierà finché persisteranno le minacce e le azioni ostili degli Stati Uniti”.  

    • 08:39

      Wsj: “Israele è convinto che l’Iran abbia spostato le centrifughe nucleari a Pickaxe Mountain”

      L’intelligence israeliana ritiene che l’Iran abbia spostato migliaia di centrifughe nucleari su Pickaxe Mountain, seppellendole in profondità e rendendole più difficili da colpire con attacchi aerei. A scriverlo è il Wall Street Journal rilanciato dai media israeliani. Citando funzionari statunitensi e israeliani il Wsj riferisce che Israele avrebbe comunicato agli Stati Uniti che la sua intelligence indica che Teheran ha effettuato il trasferimento lo scorso autunno, in seguito alla guerra dei dodici giorni del giugno 2025. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato la scorsa settimana che “Pickaxe è un possibile obiettivo”. La Cnn ha riportato all’inizio di questo mese che immagini satellitari mostravano camion entrare e uscire dalla struttura di Pickaxe Mountain.  

    • 08:34

      Iran: “Colpita base Usa in Kuwait”

      L’esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait. “Le forze di terra dell’esercito iraniano – afferma l’agenzia di Stato Irna citando fonti ufficiali dell’esercito – ha preso di mira con missili terra-terra i sistemi missilistici Himars dell’esercito terrorista statunitense di stanza nella base di Arifjan, in Kuwait“.  

    • 08:33

      Pasdaran: “Distrutto data center di Amazon in Bahrein”

      Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrein. “In risposta all’aggressione e all’attacco perpetrati dall’esercito statunitense contro le strutture civili e in costruzione di Darkhovin, i caccia dell’Irgc hanno attaccato e distrutto l’infrastruttura data center della società americana Amazon in Bahrein”, hanno dichiarato i pasdaran in un comunicato rilanciato dall’agenzia Fars

    • 08:33

      Pentagono: “Quasi 100 militari americani feriti negli scontri dal 7 luglio”

      Quasi 100 militari americani sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi: è quanto diffuso dal Pentagono, nell’ambito dello scontro in atto contro l’Iran. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha riferito che il presidente Donald Trump parteciperà martedì sera alla cerimonia di trasferimento dei militari caduti in Giordania, durante il weekend a causa degli attacchi iraniani, presso la base aerea di Dover. Due delle tre vittime sono state identificate nella soldatessa 19enne Isabella Gonzales Texas) e nel tenente Tyler James Feehan di 25 anni (Hawaii). Trump, su Truth, ha minacciato assicurando che “ogni volta che l’Iran uccide un soldato americano, pagherà a caro prezzo quell’uccisione, e molte volte tanto!”, aggiungendo che “questa direttiva è stata trasmessa al segretario alla Difesa Pete Hegseth, al capo di Stato maggiore congiunto Daniel Caine e a tutti i vertici militari”.

      Hegseth, in merito alla morte dei ultimi militari in Giordania, ha scritto su X: “Che Dio vi accompagni, eroi. Il loro sacrificio non fa che rafforzare la nostra determinazione”. Il Pentagono, sui militari caduti, ha spiegato che erano impegnati in Medio Oriente nell’operazione Inherent Resolve, il nome della missione statunitense contro il gruppo dello Stato Islamico. Erano assegnati al Comando di Difesa Aerea e Missilistica dell’Esercito. Le morti in quest’ultima ondata di combattimenti rappresentano le vittime numero 15 e 16 (una 17ma non è stata ancora identificata) tra i militari Usa nella guerra contro l’Iran. Prima di sabato, l’ultimo caduto era stato un pilota della Marina, morto a giugno in seguito a un atterraggio di emergenza in mare del suo elicottero MH-60S, malgrado la Marina avesse affermato che non vi erano “indicazioni” di azioni ostili.  

    • 08:31

      Wsj: “L’Iran ha colpito i moduli abitativi delle truppe Usa in Giordania”

      L’attacco iraniano con missili balistici contro la base aerea giordana di Muwaffaq Salti, costato la vita nel weekend a due militari Usa, ha colpito i moduli abitativi prefabbricati dove le truppe vivevano e dormivano. Si è trattato di uno dei tre raid distinti subiti la scorsa settimana dalla base in 24 ore, secondo i funzionari Usa informati sul dossier, costata la vita a due soldati identificati delle unità di difesa aerea e missilistica dell’esercito e a una terza, attualmente sconosciuta. Il fatto che tre missili siano riusciti a eludere le difese aeree americane, scrive il Wall Street Journal, evidenzia le difficoltà nel proteggere i circa 50mila militari di stanza nella regione da una forza militare iraniana che conta ancora su un numero considerevole di missili balistici e droni. “Malgrado quasi 100 militari abbiano riportato lesioni di varia entità a partire dal 7 luglio 2026, il 96% di loro ha ripreso servizio”, ha affermato lunedì il portavoce del Pentagono Sean Parnell in un post sui social. “La stragrande maggioranza delle lesioni riscontrate consisteva in commozioni cerebrali lievi”, ha aggiunto. Dall’inizio del conflitto, diciassette militari hanno perso la vita a causa di azioni ostili o incidenti; un diciottesimo militare risulta disperso. L’Iran, in particolare, si è adattato alle difese Usa lanciando missili capaci di viaggiare a velocità molto elevate e di manovrare nella fase di discesa verso il suolo, osserva il Wsj

    • 08:30

      Pasdaran: “Attacchi a una base Usa in Giordania”

      I pasdaran iraniani hanno dichiarato in un comunicato di aver “distrutto un sistema radar di difesa missilistica e un aereo F-15” in un attacco missilistico contro le basi militari statunitensi in Giordania. L’attacco mirava a neutralizzare la copertura radar nella regione per spianare la strada a più ampi attacchi missilistici e con droni, hanno aggiunto, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Irna.  

    • 08:29

      Iran, media: “Missili su Abadan e Shiraz”

      Alcuni missili si sono abbattuti su Abadan, nel sud-ovest dell’Iran. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale iraniana Irna, secondo cui è stato colpito colpito un sito civile alla periferia della città. È stato inoltre riferito che non si sono registrate vittime nell’incidente. L’agenzia ha inoltre riferito che un missile lanciato dagli Stati Uniti ha colpito le montagne che circondano la città di Shiraz, nell’Iran centrale. Nel frattempo, le autorità della vicina provincia di Isfahan hanno smentito le notizie di attacchi nella provincia, affermando che “non c’è stata alcuna aggressione nemica nella città o in qualsiasi altra parte della provincia”. 

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