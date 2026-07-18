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Settima notte consecutiva di raid Usa contro l’Iran. Teheran contrattacca: “Colpita base statunitense in Bahrein”

Il Centcom aveva annunciato nuovi attacchi e così è accaduto: "Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali". E Teheran risponde bombardando obiettivi in Kuwait e Giordania