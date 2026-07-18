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Ultimo aggiornamento: 11:53

Settima notte consecutiva di raid Usa contro l’Iran. Teheran contrattacca: “Colpita base statunitense in Bahrein”

di Redazione Esteri
Il Centcom aveva annunciato nuovi attacchi e così è accaduto: "Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali". E Teheran risponde bombardando obiettivi in Kuwait e Giordania
Settima notte consecutiva di raid Usa contro l’Iran. Teheran contrattacca: “Colpita base statunitense in Bahrein”
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Usa: “Colpiti siti di sorveglianza e depositi di armi iraniani”

“Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l’Iran”. Lo annuncia il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul proprio profilo del social X. Il Centcom rende noto di aver “colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali”. Le forze statunitensi hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altre risorse. Oltre 50 mila militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente, conclude il Centcom, “e rimangono vigili, letali e pronti all’azione”

Momenti chiave

  • Gli Usa sconsigliano i viaggi in Medio Oriente
  • Axios: Iran lancia missile balistico contro base Usa in Arabia Saudita
  • Soldati Usa feriti nei raid iraniani in Giordania
  • Usa: "Colpiti siti di sorveglianza e depositi di armi iraniani"
  • Iran: colpiti obiettivi militari in Kuwait e Giordania
  • Usa smentiscono: falsa la notizia delle due petroliere in fiamme
  • Iran: in fiamme due petroliere che attraversavano zona minata a Hormuz
    • 11:53

      Iran: “Khamenei non apparirà in pubblico fino a fine guerra”

      Un alto funzionario iraniano ha dichiarato che la Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, non apparirà in pubblico “fino alla fine della guerra con gli Stati Uniti”. Lo hanno riferito i media arabi, come riportato da Ynet.

    • 11:45

      Soldati Usa feriti negli ultimi attacchi alle basi in Giordania

      L’Iran ha attaccato almeno due basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita. Lo hanno riferito diversi funzionari statunitensi a Cbs News. Al momento non si segnalano vittime tra i militari americani o giordani e non è chiara la gravità delle ferite. Inoltre, aggiunge The Hill, non è chiaro quando si siano verificati gli scontri, visto che né gli Stati Uniti né la Giordania hanno segnalato vittime e il Pentagono non ha risposto a richieste di commento.

    • 11:15

      Gli Usa sconsigliano i viaggi in Medio Oriente

      A fronte degli scontri in corso con l’Iran, gli Stati Uniti invitano i propri cittadini a riconsiderare i viaggi in Medioriente. “A causa delle forti tensioni in Medioriente, la situazione della sicurezza rimane complessa, con il rischio di un’escalation imprevista. Ricordiamo ai cittadini americani presenti nella regione la necessità di mantenere alta la guardia e li invitiamo a seguire le notizie per eventuali aggiornamenti dell’ultima ora”, scrive l’ambasciata statunitense a Gerusalemme. “Gli americani in viaggio nella regione o in transito dovrebbero inoltre verificare con le compagnie aeree che i propri voli siano confermati. Si consiglia di tenere conto di questi fattori nel pianificare viaggi in Israele e in Cisgiordania; è opportuno evitare spostamenti verso Gaza, il nord di Israele e il confine con l’Egitto (fatta eccezione per il valico di Taba) e riconsiderare l’opportunità di recarsi o transitare in Medioriente”, aggiunge l’avviso.

    • 10:59

      Iran: gli Usa hanno colpito l’area di Bushehr

      Le forze statunitensi avrebbero colpito un’area nella contea di Dashti, a Bushehr. Lo ha dichiarato Ehsan Jahanian, vice governatore per gli affari politici e sociali di Bushehr, all’agenzia di stampa Irna. “L’esplosione causata da questo attacco non ha provocato vittime”, ha affermato, facendo riferimento a un altro attacco avvenuto nella città di Choghadak, sempre nell’area di Bushehr.

    • 10:59

      Idf conferma l’arrivo di ulteriori aerei Usa in Israele

      Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno confermato l’arrivo in Israele di ulteriori aerei da rifornimento statunitensi. Lo riportano Channel 12 e Ynet. Al fine di non interferire con i voli civili, è stato deciso, in coordinamento con le Idf, che questi aerei saranno dislocati anche presso basi dell’Aeronautica

    • 10:58

      Pasdaran: uccisi soldati americani negli attacchi

      Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione iraniani ha annunciato che le sue forze hanno preso di mira la postazione delle forze americane a Camp Arifjan e il radar della base aerea di Ali al-Salem in Kuwait. Come riportato dall’emittente iraniana Irib, il comunicato dei Pasdaran ha affermato che questi attacchi sono stati condotti nell’ambito della ’18esima ondata dell’Operazione Nasr 2′ e che, durante tale operazione, è stato preso di mira il punto di ritrovo delle forze americane presso il centro di supporto delle forze di terra ad Arifjan. L’organizzazione ha inoltre affermato che, durante un attacco con droni, il radar della base di Ali al-Salem è stato distrutto e che sono stati attaccati anche un capannone per la manutenzione delle armi e un hangar per droni. Nella dichiarazione, i Guardiani della Rivoluzione hanno affermato che diversi membri delle forze americane sono rimasti uccisi negli attacchi, ma non hanno fornito dettagli sul numero delle vittime. Secondo la Cbs, alcuni soldati americani sono rimasti feriti negli attacchi, ma non risultano vittime tra le forze Usa

    • 09:55

      Axios: Iran lancia missile balistico contro base Usa in Arabia Saudita

      L’Iran ha lanciato un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita. Lo ha riferito un alto funzionario statunitense ad Axios. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del primo attacco diretto iraniano sul territorio saudita da quasi quattro mesi.

    • 09:53

      Soldati Usa feriti nei raid iraniani in Giordania

      Diversi soldati Usa sarebbero stati feriti nei raid iraniani che hanno colpito una base Usa in Giordania. Lo riporta la Cbs citando funzionari statunitensi e precisando che al momento non si registrano vittime.

    • 09:52

      Kuwait: colpita stazione di desalinizzazione

      Una centrale di produzione di energia e a una stazione di desalinizzazione dell’acqua in Kuwait è stata colpita nel corso degli attacchi iraniani di queste ore. L’annuncio in un comunicato diffuso su X dal Ministero dell’Elettricità, dell’Acqua e delle Energie Rinnovabili del Kuwait