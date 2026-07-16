Gli Usa attaccano Teheran, attivata la difesa aerea. L’Iran risponde: colpite basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrein

Esplosioni a Teheran, attivata la difesa aerea

Pochi minuti fa a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni e il sistema di difesa aerea è stato attivato. Sembra che le esplosioni abbiano avuto luogo a Pakdasht. L’agenzia di stampa Tasnim ha affermato che le esplosioni erano collegate a Parchin e Pakdasht e che sono state udite anche a ovest e a est della capitale. Nel frattempo, l’agenzia Fars ha riferito che il rumore era dovuto all’attivazione del sistema di difesa aerea contro alcuni proiettili a Pakdasht.