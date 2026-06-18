Droni ucraini su Mosca: raffineria in fiamme

Diversi droni ucraini sono riusciti a colpire la raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato – come riporta la Tass – il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin. “Le difese aeree continuano a respingere un attacco su larga scala. Diversi droni hanno raggiunto la raffineria di Mosca. Si stanno adottando misure per far fronte alle conseguenze” ha scritto sull’app di messaggistica Max.