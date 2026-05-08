Il mondo FQ

Mondo

live

Ultimo aggiornamento: 8:59

Iran, risale la tensione: gli Usa attaccano obiettivi iraniani. Teheran: “Violato il cessate il fuoco”. Trump: “Era solo una carezza”

Gli Emirati: “Noi colpiti dall’Iran”. Che replica: "Abbiamo risposto dopo che gli Usa hanno colpito una nostra petroliera". Il tycoon: "La tregua è in vigore".
Iran, risale la tensione: gli Usa attaccano obiettivi iraniani. Teheran: “Violato il cessate il fuoco”. Trump: “Era solo una carezza”
Icona dei commenti Commenti
In Evidenza

Iran, gli Emirati: “Nuovi attacchi dall’Iran”

Gli Emirati arabi uniti denunciano nuovi attacchi “dall’Iran” con missili e droni. Su X il ministero della Difesa emiratino ha comunicato che è stata attivata la difesa aerea in risposta a “operazioni con missili e droni”, ha invitato gli abitanti a mantenere la “calma” e a seguire le indicazioni delle autorità. Nessun dettaglio sugli obiettivi che sarebbero finiti nel mirino, ma il ministero “conferma che quanto udito in diverse zone del Paese è da attribuire all’attività dei sistemi di difesa aerea per intercettare missili balistici, missili da crociera e droni”.

Momenti chiave

  • Media: "Israele uccide soccorritore della Protezione civile libanese"
  • Fox: "Usa hanno colpito il porto di Qeshm e Bandar Abbas"
  • Fox: "Usa hanno colpito il checkpoint navale iraniano di Bandar Kargan"
  • Teheran: "Gli Usa hanno violato il cessate il fuoco"
  • Usa: "Abbiamo risposto agli attacchi dell'Iran"
  • Trump: "Attacchi Usa all'Iran? Solo una carezza"
  • Iran, gli Emirati: "Nuovi attacchi dall'Iran"
    • 08:59

      Trump: “L’Iran firmi un accordo in fretta”

      Gli Stati Uniti colpiranno l’Iran “molto più forte” se Teheran non accetterà “in fretta” un accordo. Parola di Donald Trump. Su Truth il presidente degli Stati Uniti ha scritto nella notte che “tre cacciatorpediniere americani hanno attraversato, con grande successo, lo Stretto di Hormuz, sotto il fuoco”, senza conseguenze, “mentre” hanno subito “gravi danni gli aggressori iraniani”. “Sono stati completamente distrutti, insieme a numerose piccole imbarcazioni, usate per sostituire la loro Marina completamente decapitata – ha aggiunto – Missili sono stati lanciati contro i nostri cacciatorpediniere e sono stati facilmente abbattuti. Droni sono stati inceneriti in volo”. L’Iran, ha continuato, “non è un Paese normale“. “Un Paese normale avrebbe consentito il passaggio dei cacciatorpediniere, ma l’Iran non è un Paese normale. Sono guidati da pazzi e se avessero la possibilità di usare un’arma nucleare lo farebbero senza esitazione – ha scritto ancora – Ma non avranno mai questa occasione e proprio come li abbiamo messi ko ancora una volta oggi, li metteremo ko in modo molto più duro e violento, in futuro, se non firmeranno il loro accordo, in fretta”.

    • 08:54

      Media: “Israele uccide soccorritore della Protezione civile libanese”

      Un soccorritore della Protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del Paese. La notizia, comunicata dalla Protezione Civile libanese, è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al-Jazeera e Iran International, su X. L’attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Kfarchouba.

    • 08:47

      Fox: “Usa hanno colpito il porto di Qeshm e Bandar Abbas”

      Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi in Iran contro il porto di Qeshm e Bandar Abbas. Lo riporta Fox citando un funzionario americano, secondo il quale i raid non sono una ripresa della guerra.

    • 08:46

      Fox: “Usa hanno colpito il checkpoint navale iraniano di Bandar Kargan”

      L’esercito americano ha colpito anche il checkpoint navale iraniano di Bandar Kargan nel Minab. Lo riporta Fox citando un funzionario americano.

    • 08:33

      Teheran: “Gli Usa hanno violato il cessate il fuoco”

      Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz, affermando che gli attacchi alle forze statunitensi sono stati una rappresaglia. Gli Stati Uniti “hanno preso di mira una petroliera iraniana che si spostava dalle acque costiere iraniane nella regione di Jask verso lo Stretto di Hormuz, così come un’altra nave che entrava nello Stretto di Hormuz di fronte al porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti”, ha dichiarato il comando centrale dell’esercito in un comunicato citato dalla televisione di Stato. Il comando militare centrale iraniano ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver condotto attacchi contro l’Iran meridionale “in collaborazione con altri paesi della regione”. Le forze iraniane “hanno reagito immediatamente attaccando navi militari americane, infliggendo danni significativi”, ha aggiunto.

    • 08:32

      Usa: “Abbiamo risposto agli attacchi dell’Iran”

      Le forze Usa hanno intercettato “attacchi non provocati da parte dell’Iran e hanno risposto con raid di auto difesa”. Lo afferma il Centcom, sottolineando “di aver eliminato le minacce imminenti e ha colpito strutture militari iraniane utilizzate per attaccare le forze statunitensi, inclusi siti di lancio di missili e droni”.

    • 08:29

      Trump: “Attacchi Usa all’Iran? Solo una carezza”

      “Il cessate il fuoco funziona, è in vigore“. Lo ha affermato Donald Trump in dichiarazioni nelle ultime ore al telefono con Abc News. Il presidente degli Stati Uniti ha descritto operazioni Usa in risposta ad attacchi iraniani come “una carezza“. E parlando poi con i giornalisti il tycoon ha detto che le forze Usa hanno colpito obiettivi iraniani dopo che “hanno scherzato con noi” e ha ribadito che la fragile tregua resta comunque in vigore. Il Centcom ha comunicato nella notte che “forze Usa hanno intercettato attacchi iraniani ingiustificati e risposto con attacchi di autodifesa mentre cacciatorpediniere” Usa “erano in transito nello Stretto di Hormuz“. Trump, riporta la rete, ha anche ripetuto che “potrebbe non andare in porto”, ma anche accadere “da un giorno all’altro” che venga raggiunto un accordo con l’Iran.

    • 08:27

      Iran, gli Emirati: “Nuovi attacchi dall’Iran”

      Gli Emirati arabi uniti denunciano nuovi attacchi “dall’Iran” con missili e droni. Su X il ministero della Difesa emiratino ha comunicato che è stata attivata la difesa aerea in risposta a “operazioni con missili e droni”, ha invitato gli abitanti a mantenere la “calma” e a seguire le indicazioni delle autorità. Nessun dettaglio sugli obiettivi che sarebbero finiti nel mirino, ma il ministero “conferma che quanto udito in diverse zone del Paese è da attribuire all’attività dei sistemi di difesa aerea per intercettare missili balistici, missili da crociera e droni”.

    TRUMP POWER

    di Furio Colombo 12€ Acquista