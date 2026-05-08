Iran, gli Emirati: “Nuovi attacchi dall’Iran”

Gli Emirati arabi uniti denunciano nuovi attacchi “dall’Iran” con missili e droni. Su X il ministero della Difesa emiratino ha comunicato che è stata attivata la difesa aerea in risposta a “operazioni con missili e droni”, ha invitato gli abitanti a mantenere la “calma” e a seguire le indicazioni delle autorità. Nessun dettaglio sugli obiettivi che sarebbero finiti nel mirino, ma il ministero “conferma che quanto udito in diverse zone del Paese è da attribuire all’attività dei sistemi di difesa aerea per intercettare missili balistici, missili da crociera e droni”.