Quel bambino che sognava degli scarpini sui campi polverosi di Jos si è ritrovato in spogliatoio con Ibrahimovic: forse la sua carriera non ha rispettato le aspettative, ma è stata ricca di capriole e serata incredibili

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Gomiti alti e marcare bene l’uomo, che la posta in palio è grossa. Sembra il mantra di un grande stopper, invece quell’addestramento sarà cruciale per un futuro attaccante. Già, perché la posta in palio è un paio di scarpini o ancora meglio una maglietta con nome e numero dietro: magari di Taribo West, meglio ancora di Nwankwo Kanu e se poi becchi Jay Jay allora è l’apoteosi. È il pensiero dei bimbi che in Nigeria aspettano il ritorno delle Super Eagles per accaparrarsi qualcosina di loro. Tra quei bimbi c’è Victor Obinna, che vent’anni fa con una doppietta all’Udinese mentre indossava la maglia del Chievo sembrava disegnare un futuro degno dei suoi idoli di un tempo.

Veloce, funambolico, si mette in mostra nei tornei scolastici sui campi polverosi di Jos, dal Kwara United viene notato dalle nazionali giovanili e poi dall’Enyimba. Ma il futuro di Victor è roseo. Nei tornei internazionali viene notato dall’Inter con Pierluigi Casiraghi, omonimo dell’ex centravanti e storico osservatore nerazzurro: è potenzialmente un campione e dunque va portato a Milano senza indugi. Il problema è che l’Inter non è l’unica squadra ad aver notato Victor: c’è pure l’Internacional di Porto Alegre con cui Obinna firma un contratto e si finisce in tribunale.

Intanto Victor si trasferisce in Italia, al Chievo però, prima di arrivare in nerazzurro: Pillon comprende di aver a che fare con un talento straordinario e a 18 anni lo fa esordire subito in Serie A, a settembre contro il Parma. Quindici giorni dopo fa capire di che pasta è fatto: prima è determinante nell’azione che porta al gol Franceschini, poi fa qualcosa di fenomenale. Al vertice destro dell’area stoppa un pallone spalle alla porta: lo mette a terra, in un metro di campo si beve tre avversari con un gioco di prestigio e con un destro angolato segna il suo primo gol in Italia. Condito da capriole alla Oba Oba Martins e dall’aura del fenomeno.

Arrivano altri cinque gol, ma al termine della stagione arriva pure una squalifica di quattro mesi, ridotta in appello, per il caso del doppio tesseramento. Una vicenda intricata, che gli fa perdere tempo prezioso e che rappresenta il primo, inatteso ostacolo di una carriera che sembrava destinata a decollare senza freni. Torna, segna ancora, ma il Chievo retrocede: lui resta e contribuisce a riportare il club in A.

E poi arriva l’Inter. Nell’estate del 2008 il ragazzo che aspettava le Super Eagles per conquistare una maglietta dei propri idoli si ritrova nello spogliatoio di José Mourinho, accanto a Ibrahimović, Zanetti, Cambiasso, Maicon e Adriano. Il 19 ottobre 2008, contro la Roma, arriva una delle sue serate più belle. L’Inter vince 4-0 e Obinna trova anche la gioia personale con un sinistro potente, dopo aver puntato la difesa giallorossa. È una rete che racconta perfettamente il suo calcio: accelerazione, personalità, istinto. La stagione si chiuderà con lo scudetto, il primo e unico della sua esperienza nerazzurra. Nel frattempo, però, lo spazio si riduce e il giovane nigeriano capisce che per giocare con continuità deve cercare fortuna altrove.

Prima Malaga, poi Londra. Ed è proprio in Inghilterra che Obinna vive forse il momento più esaltante della propria carriera. Al West Ham trova un ambiente nel quale riesce a esprimersi con maggiore libertà, diventando protagonista di una delle serate più incredibili della sua vita calcistica. Il 30 novembre 2010, nei quarti di finale di League Cup, gli Hammers travolgono il Manchester United 4-0. Lui serve tutti e quattro gli assist. Una prestazione da incorniciare, davanti a una platea speciale: sugli spalti ci sono sua madre e sua sorella minore. Victor ricorderà soprattutto la gioia della mamma, che indicava orgogliosa il figlio agli altri spettatori.

Non è finita. In FA Cup firma una tripletta contro il Nottingham Forest e conserva ancora il pallone di quella partita, autografato dai compagni. Anche le sue celebri capriole diventano argomento di conversazione nello spogliatoio: temendo un rimprovero per le acrobazie dopo i gol, si sente invece chiedere dall’allenatore di insegnarle anche a lui. Dopo Londra arriveranno la Russia, con la maglia del Lokomotiv Mosca, un nuovo passaggio al Chievo, la Germania con Duisburg e Darmstadt e infine il Sudafrica, al Cape Town City. Nel mezzo, anche la nazionale nigeriana, la Coppa del Mondo del 2010 e soprattutto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2008, nella finale persa contro l’Argentina di Messi.

Il destino, poi, gli riserva un’altra curiosa parentesi italiana. Nel maggio 2014, tornando a San Siro con il Chievo, segna una doppietta proprio contro l’Inter, nella partita che segna l’ultima apparizione in nerazzurro di Javier Zanetti. Una serata particolare, quasi simbolica: l’ex ragazzo acquistato per diventare una promessa interista si prende la scena davanti a quello che era stato il suo capitano. La carriera da professionista si chiude nel 2018, ma la storia di Obinna non finisce con l’ultima partita. Diventa osservatore e comincia a girare l’Africa alla ricerca di nuovi talenti, visitando campi e tornei giovanili.

E chissà che oggi, in qualche campo polveroso di Jos, non ci sia un bambino che aspetta il suo ritorno, sperando di ricevere proprio da lui un paio di scarpini. Magari non sa ancora che quell’uomo ha vestito la maglia dell’Inter, giocato con Mourinho, servito quattro assist al Manchester United e segnato una tripletta in Fa Cup. Sa soltanto che è uno di quelli che ce l’hanno fatta. E forse, per un bambino che gioca con i gomiti alti, marca stretto il proprio avversario e sogna una maglietta con il numero di Kanu sulle spalle, è già abbastanza.