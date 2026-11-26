È successo durante Al Jazira-Gol Gohar, sfida disputata ad Abu Dhabi e valida per la Champions League Two asiatica. La squadra di casa ha minacciato di non scendere in campo nel secondo tempo

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“Ma è ubriaco?”. Se lo sarebbero chiesti i tifosi, ma ancor prima i calciatori. Probabilmente sarà la Confederazione calcistica asiatica (AFC), dopo i dovuti accertamenti, a rispondere al quesito, ma intanto l’arbitro siriano Hanna Hattab rischia di entrare nella storia del calcio per questo insolito fatto avvenuto durante Al Jazira-Gol Gohar, sfida disputata ad Abu Dhabi e valida per la Champions League Two asiatica, per la cronaca terminata 1-0 per i padroni di casa.

Il direttore di gara è stato sostituito al termine del primo tempo per un comportamento giudicato insolito durante tutto il primo tempo, poi sfociato in un episodio surreale quando, per un fallo a metà campo, l’arbitro ha richiamato il portiere, che era distante decine di metri, per estrarre il cartellino giallo ritenendolo l’autore del duro intervento. A quel punto i calciatori – che chiedevano l’ammonizione per il calciatore autore di una brutta entrata – per un attimo hanno mostrato anche loro segnali di smarrimento, non capendo perché fosse stato ammonito il portiere.

Il club iraniano del Gol Gohar ha accusato il fischietto siriano di aver diretto l’incontro in stato di ebbrezza – spiegando di averlo visto bere prima della partita – e durante l’intervallo ha minacciato di non scendere in campo, tanto da costringere l’Afc a intervenire, ordinando la sostituzione del direttore di gara con il quarto ufficiale che ha arbitrato la ripresa. Le accuse nei confronti di Hanna Hattab non trovano conferme ufficiali ed è ancora da stabilire la causa del presunto stato confusionale che ha portato alla sua sostituzione tra il primo e il secondo tempo, ma le immagini sono significative: fischia un fallo, inizia ad allontanare chiunque gli si avvicini con la mano, sguardo perso nel vuoto e ammonizione al portiere che si trovava dall’altra parte del campo.