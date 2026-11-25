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È giunta due settimane dopo la risposta all’articolo di Francesco Addesa e Michele Riccardi, The dark side of the ball, pubblicato sul Journal of Economic Criminology a inizio novembre. Ci ha pensato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che, durante l’ottava edizione dello Sport Industry Talk organizzato da RCS e Corriere della Sera, senza citare l’articolo dei due ricercatori universitari, ha detto: “Soprattutto nel Nord Italia non c’è più l’imprenditoria del Dopoguerra, mecenati come Berlusconi e Moratti. E meno male che sono arrivate proprietà straniere, perché se non ci fossero state, il nostro calcio sarebbe ancora più in difficoltà”.

Oltre a Marotta, alla kermesse dal titolo “Attrarre i capitali esteri e valorizzare il sistema per un reale rilancio” erano presenti Paolo Scaroni, l’ad della Juventus Giovanni Carnevali e Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A.

La frase di Marotta rappresenta sicuramente la risposta più esauriente a una ricerca che doveva essere posta al centro del dibattito. Non foss’altro perché gli autori non si sono sforzati solamente di capire se ci sia una correlazione tra opacità proprietaria nel calcio e coinvolgimento in attività illecite, ma si sono presi anche l’onere di indicare degli antidoti.

Lo studio

Lo studio ha compreso l’analisi delle proprietà di oltre 250 club italiani. Dalla ricerca è risultato che il 10% (20 società nel campione 2025-26) è controllato da fondi di investimento, trust, fiduciarie o fondazioni, che non consentono di identificare una persona fisica come reale proprietario. Questa percentuale è quasi sette volte superiore alla media delle aziende nell’Unione Europea (1,45%). Nelle strutture multi-livello sono presenti società con sede in giurisdizioni ad alta segretezza finanziaria (come Delaware, Lussemburgo, Isole Cayman, BVI e Svizzera). Nel paper viene ricordato che l’FC Internazionale possiede addirittura 12 livelli societari tra la squadra che entra in campo e il titolare effettivo.

Le società con strutture proprietarie opache mostrano un’incidenza nettamente superiore di illeciti finanziari (mancato pagamento di stipendi, contributi o tasse) e hanno una probabilità 3 volte superiore di subire penalizzazioni di punti. Le opacità possono essere presenti anche nei capitali italiani e questo accade soprattutto nelle serie minori. I club con proprietà opache presentano inoltre una probabilità oltre 9 volte maggiore (52,9% contro 5,6%) di essere collegati a indagini o accuse penali (quali frode fiscale, riciclaggio di denaro, bancarotta fraudolenta, truffe sui fondi Ue o infiltrazioni della criminalità organizzata). Infine, quando l’opacità proprietaria coesiste con sanzioni sportive, la probabilità che il club o i suoi dirigenti siano coinvolti in indagini criminali diventa 33,5 volte superiore rispetto ai club trasparenti e privi di sanzioni.

Le proposte

I dati ci dicono che quanto sostenuto da Marotta può nascondere rischi reali che bisogna pensare lucidamente, senza rimozioni. Francesco Addesa e Michele Riccardi, tra l’altro, suggeriscono una serie di proposte rivolte soprattutto alla Figc, alla Uefa e alla Fifa: l’istituzione di un registro aggiornato dei titolari effettivi di tutti i club dei primi quattro campionati; incroci tra proprietà e “liste nere” di investitori o proprietari a rischio o già sanzionati; l’uso di un metodo di misurazione dell’opacità e della complessità societaria all’interno dei requisiti per il rilascio delle licenze di club (come l’Art. 64 dell’Uefa Club Licensing Regulations); infine, propongono che gli obblighi di trasparenza proprietaria non debbano riguardare unicamente i club, ma estendersi anche a sponsor, partner pubblicitari, agenti e intermediari di mercato.

Oramai, la recente legislazione europea Antiriciclaggio Ue include anche le società calcistiche professionistiche e degli agenti tra i soggetti obbligati (dal 2029) al rispetto delle normative antiriciclaggio (AML). Ciò imporrà loro obblighi di adeguata verifica su clienti, investitori e transazioni finanziarie a rischio. Sarebbe stato meglio o comunque bene che anche le Federazioni si facessero carico della questione e fossero anch’esse obbligate a verificare i reali proprietari delle società iscritte ai diversi campionati, segnalando operazioni sospette a rischio riciclaggio alle rispettive Fiu (Unità di informazione finanziaria). Si sarebbe anche potuto prevedere che quelle entità opache per le quali è impossibile individuare i reali proprietari non potessero possedere club calcistici.