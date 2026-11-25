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“Con i romanisti siamo una cosa sola, nessuno potrà mai separarci. ‘Ex’ è una parola brutta, anche adesso quando vado in giro mi chiamano capitano“, spiega così Francesco Totti il suo legame con i tifosi giallorossi. “Forse l’amore che ho dato a questa città, che non ho mai tradito, non le ho mai voltato le spalle”, analizza a “Belve” le ragioni della sua popolarità nel mondo del calcio, anche nove anni dopo l’uscita di scena dai campi di calcio.

Il possibile ritorno alla Roma con un ruolo di responsabilità è da sempre al centro dei rumors: “Non so più che dire. Quando sarà, se succederà, lo saprete. La porta non si chiude mai a nessuno, pensa alla Roma che fai, chiudi? In questo momento io e la Roma abbiamo percorsi diversi, io sto bene e loro stanno facendo un grande lavoro. O si parte da zero o non si parte. Ma non sto mandando un messaggio a nessuno”, spiega nel programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani.

L’ex capitano giallorosso torna anche sulla parentesi dirigenziale poco fortunata, consumatasi tra luglio 2017 e giugno 2019. Una parentesi conclusa con le sue dimissioni: “Avrei preferito che la società mi rispettasse di più dopo quello che ho fatto. Ho lottato fino a sei mesi prima che finisse, a dicembre ho mollato mentalmente per quello che stavo ricevendo da persone che non mi sarei mai aspettato”. Una fedeltà alla maglia che, ricorda nel corso dell’intervista, gli ha portato meno trofei ma senza pentimenti: “Nel 2004 potevo andare a Madrid. La testa lo voleva ma il cuore no. Alla fine è stata la decisione più giusta. Al Real avrei vinto di più. Per il Pallone d’Oro con il Real avrei avuto più possibilità, con la Roma era più difficile”.

A “Belve” l’ex campione racconta di commuoversi ancora oggi ogni volta che rivede le immagini del suo addio al calcio giocato, il 28 maggio 2017: “Per noi calciatori il ritiro è un lutto. Dopo il 28 maggio mi sono chiuso in casa. Era una piccola depressione. Non volevo vedere nessuno. Poi gli amici e i familiari mi hanno aiutato. Tra i miei amici nel mondo del calcio mi hanno aiutato molto Candela e Vito Scala“. Non tutti però si sono comportati nel modo migliore: “Chi si è approfittato di me quando ero al top? Persone impensabili: familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei“, conclude Totti.